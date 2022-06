Serbia: Occidente quiere absolverse de sus propios crímenes al presionar a Belgrado para que sancione a Rusia

El ministro del Interior de Serbia, Alexandar Vulin, afirmó este domingo en una entrevista para el diario local Novosti que Belgrado no está interesado en reducir la colaboración con Rusia. Según el alto cargo, Occidente busca que Serbia lo "absuelva" de sus crímenes, instando al país a introducir sanciones contra Moscú por su operativo militar en Ucrania.

El alto funcionario anotó que a lo largo de la historia siempre se ha esperado que los serbios "hagan algo por los demás y descuiden sus propios intereses". Sin embargo, "desde el siglo XIX hasta hoy, los serbios no han podido resolver ninguna cuestión nacional clave sin la participación activa y a menudo muy costosa de Rusia", señaló.

"A Serbia no le interesa participar en los conflictos de los grandes, y no le interesa disminuir la cercanía y la cooperación con Rusia y su liderazgo", recalcó el entrevistado. En este sentido, explicó que Occidente está al tanto que si Belgrado decidiera seguir sus exigencias y sancionar a Moscú, esto no tendría mucho efecto para Rusia desde el punto de vista económico, pero sería un "fuerte golpe en el sentido moral".

"Los que nos bombardearon saben que la grandeza moral de Serbia es desproporcionada con respecto a su potencia de fuego, y por eso necesitan que esa pequeña Serbia atormentada, esa víctima valiente, esté con ellos", resumió. Según Vulin, EE.UU. y sus aliados "tienen de todo menos moral y fortaleza en los principios", por lo que quieren que Belgrado "los absuelva de los crímenes que han cometido y de los pecados de violación del derecho internacional".

En esta misma línea, recordó que ni Rusia ni China nunca han pedido a Serbia que implemente medidas restrictivas contra la Unión Europea o EE.UU. o que acepte su elección "como propia". "Toda histeria antirrusa es siempre antiserbia", aseveró. Además, alabó la política del actual mandatario Alexandar Vucic, quien demuestra "una fuerza que supera la posición del presidente de un país pequeño".

Hablando sobre los combates en Ucrania, el titular de la cartera del Interior anotó que "una derrota de Rusia no sería una victoria para Serbia y se sentiría con toda su fuerza en todas las posiciones de Serbia, como siempre ha sido".