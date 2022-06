La razón por la que López Obrador dice que hace falta "una sacudida" en todo el mundo

"Se tiene que poner en el centro a la gente, no las élites, no los intereses de los de arriba", expresó el mandatario.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que hace falta "una sacudida" en todo el mundo, debido a que las políticas que se han impuesto "no funcionan".

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano fue consultado sobre el balotaje que se celebrara en Colombia el próximo domingo 19 de junio.

Al respecto, se limitó a responder que desea que los colombianos "elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación".

De inmediato, amplió su reflexión, señalando que "hace falta un cambio verdadero, pero no solo en Colombia, también en EE.UU. y en todo el mundo: hace falta una sacudida, no funcionan las políticas que se han venido imponiendo".

"Ya no debe continuar la misma política y se tiene que poner en el centro a la gente, no las élites, no los intereses de los de arriba, sino pensar en los pueblos", enfatizó.

De acuerdo con López Obrador, "está demostrado que no funciona el modelo neoliberal ni ningún modelo que solo proteja y garantice privilegios para minorías" y por ello insiste en que hay que cambiar.

Algunos problemas

El mandatario mexicano señaló que entre los problemas causados por las "mismas políticas de siempre" están, por ejemplo, la inflación, que a su juicio se debe al "mal comportamiento de las élites de poder económico y de poder político que originan el sufrimiento de los pueblos".

Asimismo, como otro de los ejemplos, hizo referencia a la situación en Ucrania. "Falló la política y miren el daño que ocasiona", mencionó tras criticar el envío de armamento a esa zona en conflicto.

Por otra parte, afirmó que en México la transformación está en marcha porque la gente optó por ello, refiriéndose a su mandato, que inició en diciembre de 2018.

"Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación, ya no funciona más de lo mismo", sostuvo.