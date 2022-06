Dos importantes bancos de Wall Street podrían suspender sus operaciones con deuda rusa tras el endurecimiento de la prohibición en EE.UU.

Dos gigantes de Wall Street podrían dejar de gestionar operaciones con deuda rusa tras el anuncio de la administración del presidente Joe Biden la semana pasada de prohibir a los inversores estadounidenses negociar con dichos activos, según reportó Bloomberg, citando fuentes.

Hasta este mes, los bancos JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs Group Inc. seguían emparejando a los vendedores que querían salir de esos bonos con los compradores interesados. Ahora, JPMorgan se está absteniendo, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. dijera que los inversores en ese país no están autorizados a adquirirlos, según una persona con conocimiento de la decisión.

Asimismo, un portavoz de Goldman Sachs indicó que esa entidad también está deteniendo dichas transacciones. "En consonancia con las orientaciones actualizadas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros y la reducción de las actividades de Goldman Sachs en relación con Rusia, la empresa dejará de realizar ciertas actividades de creación de mercado relacionadas con clientes en relación con entidades rusas", señaló el banco en el comunicado.

El Departamento del Tesoro anunció el pasado 6 de junio que iba a intensificar las sanciones financieras, lo cual cogió desprevenidos a los participantes del mercado, ya que las políticas anteriores de EE.UU. habían permitido a las empresas comerciales ayudar a sus clientes a comprar deuda rusa barata en el mercado de valores, dado que muchos titulares se apresuraron a deshacerse de estos activos. Ahora, los participantes en el mercado estadounidense tienen prohibido comprar títulos de deuda y acciones, tanto nuevos como existentes, emitidos por entidades de Rusia.