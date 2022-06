Rusia impone sanciones a miembros del 'lobby' de defensa y representantes de varios medios del Reino Unido

Moscú impuso sanciones personales a responsables de las Fuerzas Armadas, del entramado industrial militar y del 'lobby' de defensa del Reino Unido, así como a los jefes y corresponsales de varios de los principales medios de comunicación británicos, según anunció este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

La Cancillería detalló que la medida fue tomada "a raíz de la acción antirrusa del gobierno del Reino Unido de imponer sanciones personales a los principales periodistas y jefes de empresas de defensa" del país euroasiático.

El Ministerio explicó que los mandos de las Fuerzas Armadas y los miembros del entramado empresarial de defensa británico incluidos en la lista de sanciones "participan en las decisiones sobre el suministro de armas a Ucrania, que son utilizadas por las fuerzas punitivas locales y las formaciones nazis para matar a civiles y destruir infraestructuras civiles". Al mismo tiempo, señaló que los periodistas sancionados "han participado en la difusión deliberada de información falsa y parcial sobre Rusia y los acontecimientos en Ucrania y Donbass" y que, a parte, "también contribuyen a alimentar la rusofobia en la sociedad británica con sus valoraciones sesgadas".

De este modo, se prohibió la entrada al territorio ruso a 20 personas vinculadas al ámbito de la defensa británica, entre ellos Jeremy Mark Quin, el ministro de Adquisiciones de Defensa; Benjamin John Key, comandante de la Marina; Michael Wigston, comandante de la Fuerza Aérea; Roger Martyn Carr, presidente de BAE Systems; y Alexander Colin Kynaston Cresswell, director general de Thales UK.

Entre los 29 representantes de los medios británicos incluidos en la lista de sanciones, se encuentran John Witherow, editor jefe del periódico The Times; Chris Evans, editor jefe de The Daily Telegraph; Katharine Sophie Viner, editora jefe de The Guardian; Timothy Douglas Davie, director general de la BBC; Edward Verity, editor jefe de Daily Mail; y Christian Broughton, editor jefe de The Independent.