El candidato presidencial Rodolfo Hernández pide perdón en Colombia por la frase que unió a la "virgen santísima" con "todas las prostitutas"

No obstante, el polémico candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción se quejó de que "todo" se lo critican.

El candidato a la Presidencia de Colombia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, publicó un video este martes para pedir perdón "a todos los colombianos" por una polémica frase que dijo hace un par de meses durante una entrevista radial, en la que aludió a "la Virgen Santísima" y a "todas las prostitutas".

"Yo quiero aprovechar para pedirle perdón a todos los colombianos por la imprudencia que cometí, cuando puse a la virgen diciendo: que yo invitaba la virgen y todas las personas que vivieran en el barrio, pero me sacaron de contexto. Los competidores todo me lo critican, yo no quise decir eso", aclaró Hernández.

El controvertido candidato derechista admitió que había cometido una ofensa contra muchas personas, pero aseguró que esa no fue su intención porque es "un hombre católico", aunque "no seguramente practicante con la intensidad de otras personas". "Acepto de mi corazón y en mi conciencia que me equivoqué, mil perdones", expresó.

Como ser humano reconozco que me equivoqué y pido disculpas a quiénes he herido por usar palabras como no se debe 🙏🏻🇨🇴#RodolfoHernandezpic.twitter.com/4YKZ7RT90V — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 14, 2022

¿Qué fue lo que dijo Hernández sobre la Virgen?

Las polémicas declaraciones de Hernández se produjeron en una entrevista que ofreció en abril durante la campaña presidencial, previa a la primera vuelta electoral, en un programa local de la Radio Nacional de Colombia (RNC).

"Yo recibo a la Virgen Santísima y todas las prostitutas que vivan en el mismo barrio con ella", afirmó Hernández cuando le preguntaron sobre la posibilidad de recibir alianzas para su candidatura, si llegaba a pasar al balotaje.

El audio que circula en WhatsApp en el que el candidato @ingrodolfohdez habla sobre la Virgen y las prostitutas es #verdadero ✅Corresponde a la respuesta que entregó a @RadNalCo en abril pasado cuando se le preguntó por alianzas en su campañahttps://t.co/2RabWpar4J — Colombiacheck (@Colcheck) June 12, 2022

Tras pasar a segunda vuelta, sus palabras —que en principio sectores incrédulos tildaron de falsas— fueron rescatadas y se viralizaron en las redes sociales con audios de Whatsapp y videos de la entrevista, algunos de ellos acompañados de críticas y rechazo hacia el candidato presidencial, sobre todo de la población católica, el credo predominante del país suramericano.

#MovidaPolitica Como catolico y creyente en la Virgen María esta declaración de @ingrodolfohdez me ofende , por eso #MiVotoEnBlancoSeRespetapic.twitter.com/VizYpskoaj — Manuel Salazar (@manolitosalazar) June 11, 2022

En medio del escándalo generado por las declaraciones de Hernández, el abogado William Hoanny Amador a introdujo una solicitud de excomunición contra el candidato ante el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis José Rueda.

"El demandado señor Rodolfo Hernández ha tergiversado de manera clara y flagrante los comportamientos que identifican a un buen católico, reseñados en la sagrada escritura del catecismo de la Iglesia Católica y las normas del derecho católico, al ofender la santísima Virgen María", dijo el demandante reseñado en medios locales.

El sacerdote Benjamín Pelayo de la parroquia San Martín en San Gil, Santander, rechazó en misa el irrespeto del candidato Rodolfo Hernández, al comparar a la Virgen María Santísima con las prostitutas.@juliherrerap@Margaritarosadf@ismene2@SandraJaimesC@FranciaMarquezMpic.twitter.com/gGn75pcNtY — CUT Santander (@CutSantander) June 8, 2022

De igual forma, varios sacerdotes han manifestado su rechazo a las polémicas afirmaciones del candidato, al considerarlas como un irrespeto no solo contra la imagen religiosa, sino a lo que representa: una madre y una mujer. Incluso, la exprecandidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt —quien apoya y defiende a Hernández— públicó un video en el que pidió perdón a la Virgen "por mencionar su nombre de forma indebida".

Hoy pedimos perdón a la Virgen María por mencionar su nombre de forma indebida durante esta campaña. Le pedimos que nos dé el don de la palabra perfecta, nos bendiga con una elección que sea de su corazón y nos una y reconcilie pasando por encima de cualquier agravio. pic.twitter.com/sxeyiE5go9 — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) June 12, 2022

Las prostitutas en el discurso de Hernández

Esta no es la primera vez que Hernández da respuestas sobre temas políticos y las relaciona con prostitutas. En enero de 2018, cuando era alcalde de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, dio una declaración casi exacta a la que ofreció a RNC.

En aquella ocasión fue entrevistado por el medio local El Universal y señaló: "Tomamos una decisión: el movimiento recibiría a la virgen santísima y a todas las putas que viven en el mismo barrio con ella".

Rodolfo Hernández ya ha perdido más de 15 votos entre familiares y amigos por sus fuertes declaraciones contra la Virgen María y las mujeres en general. Si compartimos este video masivamente en Whatsapp, Facebook, Instagram, serán muchísimos los votos que perderá.RT RT RT pic.twitter.com/NfIrrrmVJu — Ivone Ramírez 🕊🌷 (@Lindauer1991) June 14, 2022

Luego, en 2019, el candidato cuestionó que Sergio Isnardo, integrante del Movimiento Alternativo Indígena Social (Mais), fuese un líder independiente y que pasara por varios partidos políticos.

"Lo han manoseado todo, eso mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches [Santander], que lo único que no le ha pasado por encima fue el ferrocarril", expresó Hernández.

En otros de sus discursos, también ha discriminado a la población migrante venezolana, al asegurar que de ese país "llegan limosneros, prostitutas y desocupados", que sus mujeres eran "una fábrica de hacer chinos [niños] pobres" y según él, eran "pura gentecita pobre" cuya presencia aumentaba las cifras de sífilis y de VIH.

De momento, la cúpula de la iglesia católica colombiana no ha reaccionado a las declaraciones de Hernández, quien se medirá el próximo 19 de junio en el balotaje por la Presidencia de Colombia contra el izquierdista Gustavo Petro, en unas elecciones que según los pronósticos serán sumamente reñidas.

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos.