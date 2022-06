"Siento dolor al verlo jugar": La expareja de Sebastián Villa que lo denuncia por abuso sexual ratifica por primera vez en público sus acusaciones

La joven de 26 años que denunció al futbolista colombiano Sebastián Villa por abuso sexual habló públicamente por primera vez este lunes y ratificó la acusación contra su expareja, quien actualmente forma parte del plantel del Boca Juniors de Argentina, a pesar de estar imputado en la causa.

Tal como lo hizo ante la Justicia, Tamara Doldán relató los hechos ocurridos en junio del año pasado en la vivienda que el deportista tenía en la localidad bonaerense de Canning, luego de una reunión con otros futbolistas de Boca en la que Villa tomó, según la presunta víctima, grandes cantidades de alcohol.

En dos entrevistas que brindó al canal de noticias TN y a Telefé, la mujer afirmó que la noche en que fue atacada "fue terrible", que el jugador de Boca Juniors la "hirió en todos los sentidos" y hasta pensó que la "iba a matar".

🗣️ Habló la denunciante de Sebastián Villa: "Quiero recuperar mi vida, nada más" https://t.co/FcIuvfgsigpic.twitter.com/5HzECfe23l — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 14, 2022

En ambos testimonios, Doldán explicó que al día siguiente del presunto abuso sexual, el 27 de junio del 2021, decidió ir al hospital Penna de Buenos Aires porque sentía mucho dolor.

Además, aseguró que las médicas que la atendieron le confirmaron que, de acuerdo con las lesiones que padecía, tenía signos de una violación y le aconsejaron realizar la denuncia, pero que no la realizó por temor.

"Estaba sola en mi casa, me daba mucha vergüenza contarle a alguien, cómo me dolía, dónde me dolía, pero sabia que sola en mi casa no podía estar. Me fui al médico por los dolores", dijo.

Amenazada por el entorno de Villa

De acuerdo a su relato, en ese momento ya estaba recibiendo presiones desde el entorno del futbolista para que se fuera del hospital y para que no presentara cargos contra Villa, quien también le pedía que no hablara para no complicar su carrera como deportista.

"Me llamaban todo el tiempo, me dejaban mensajes, con amenazas, con pedidos de que no vaya al médico. Todos trataban de comunicarse conmigo para que salga de ahí urgente", señaló Doldán.

"Es duro reconocer que la persona con la que estás te violó, cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso, me largué a llorar con ella. Me pide estudios de protocolo (VIH) y le digo que es mi pareja. Es ahí cuando me dice que por más que fuera mi pareja esto era un abuso, era una violación", relató, conmocionada.

Doldán cuestionó también el trato especial que recibe Villa, quien sigue jugando al fútbol profesionalmente y es "ovacionado" a pesar de las dos denuncias que pesan en su contra, la primera por violencia de género contra su exesposa, y la segunda por violación. "Siento dolor al verlo jugar", afirmó y pidió empatía al club ante la situación: "Yo no puedo decidir. Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto".

"Lo único que espero es que todos seamos iguales, que no porque él tenga un talento o sea quien es sea impune, porque eso siento a veces. Que estoy luchando contra una persona que obviamente no voy a ganar. Nadie le dio la espalda él, y a mí yo siento que sí", declaró la denunciante.

En su denuncia ante la Justicia, presentada el pasado 13 de mayo, la joven aportó como prueba unos intercambios de mensajes donde Villa se disculpaba por lo sucedido y se justificaba diciendo que había "tomado mucho". Además, sostuvo que el futbolista le envió 5.000 dólares para que no hiciera ninguna denuncia, suma que luego devolvió.

La semana pasada, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el pedido de detención del futbolista emitido por la Fiscalía, al considerar que la declaración de la víctima no era prueba suficiente como para encarcelarlo. En su resolución, le sugirió a la fiscal profundizar la investigación.

Sebastián Villa será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos, en el marco de la causa que le inició su anterior expareja, Daniela Cortés, por las supuestas lesiones y amenazas padecidas en abril del 2020.