Muere un exfutbolista, símbolo de la lucha contra el racismo en el fútbol italiano, mientras iba camino al hospital

El exfutbolista nigeriano del Torino, Akeem Omolade, murió este lunes mientras se encontraba camino al hospital en la ciudad italiana de Palermo para realizarse un examen médico debido a un dolor en una pierna, recogen medios locales.

En los días previos a su fallecimiento, fue en reiteradas oportunidades sin éxito al médico para hallar la causa de sus molestias.

Justo en la mañana del lunes, le pidió ayuda a un amigo para que lo llevase al centro médico porque no podía caminar. Sin embargo, tan pronto como subió al coche, dejó de presentar signos vitales.

Omolade, de 39 años, murió en el lugar a pesar de que fue asistido por personal de primeros auxilios. En estos momentos no está clara la causa de su deceso y la Fiscalía de Palermo ordenó una autopsia. No obstante, al no haber presentado lesiones externas, se excluyó que haya sido una muerte violenta.

Símbolo de la lucha contra el racismo

Ganó notoriedad en el 2001, cuando al ser fichado por el Treviso, de la Serie B italiana, un grupo de ultras racistas del club se retiró del estadio en protesta por su compra. Al día siguiente, todos sus compañeros ingresaron al campo de juego con la cara pintada de negro para oponerse al racismo y solidarizarse con él.

Posteriormente, Omolade fue transferido al Torino, en donde debutó en el 2003 en la máxima categoría del fútbol italiano.

Por su parte, el club de Turín expresó que "el presidente Urbano Cairo y todo el Torino Football Club comparten de corazón el dolor de la familia Omolade por el fallecimiento de Akeem Omolade".