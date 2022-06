Hallan en México cuatro entierros pertenecientes a antiguas sociedades cazadoras-recolectoras ya extintas

Durante los trabajos de salvamento arqueológico realizados en el sitio El Conchalito, en el estado mexicano de Baja California Sur, fueron descubiertos cuatro entierros humanos que se presume pertenecieron a grupos guaycuras y pericúes, sociedades cazadoras-recolectoras ya extintas que habitaron la zona hace al menos 500 años.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, dos de las cuatro tumbas, recuperadas durante las excavaciones llevadas a cabo entre enero y mayo de este año, se encuentran muy fragmentadas y con un alto grado de deterioro.

De acuerdo a los investigadores, el denominado 'Entierro 1' es el mejor conservado y ha brindado información hasta ahora desconocida sobre estas antiguas sociedades. El esqueleto, detallan, "se encuentra completo en 95 % y se ha determinado que corresponde a un individuo de sexo femenino, cuya edad al momento de morir oscilaba entre los 21 y 25 años".

Del mismo modo, señalaron que entre los objetos descubiertos destacan materiales líticos de talla y pulido, restos de fauna marina, terrestre y de aves, diversas especies de bivalvos, además de varios ejemplares de corales de la familia 'Poritidae', elementos que dan cuenta de sus actividades funerarias, de pesca y caza, de manufactura de herramientas, molienda, recolección de moluscos y consumo de alimentos.

El sitio arqueológico, explican los expertos, posee un valor arqueológico excepcional, ya que fue usado por los guaycuras y pericúes como campamento habitacional a lo largo de dos grandes épocas: la primera entre 2300 y 1200 a. C., y la segunda entre 1200 a. C. y 1700 d. C.

Los restos recuperados, que se suman a los cerca de 60 entierros encontrados en la zona desde 1981, serán enviados al Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se realizarán análisis de datación de las muestras óseas, de carbón y malacológicas halladas 'in situ', para determinar la época a la que pertenecen las inhumaciones.

