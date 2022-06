El Supremo de México suspende un decreto que consideraba las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México anuló un decreto que otorgaba a las corridas de toros y a las peleas de gallos el estatus de patrimonio cultural inmaterial en Nayarit, un estado ubicado en el oeste de México, en medio del intenso debate social que hay alrededor de este tipo de espectáculos que son impugnados por los defensores de los animales.

El fallo de la Segunda Sala otorgó un amparo al considerar que las declaratorias de patrimonio cultural corresponden a la Federación y no a los Estados. "Por ello, resultó inconstitucional el decreto", afirmó en un comunicado.

También aclaró que, en este caso, no se resolvió sobre si deben prohibirse o no las peleas de gallos y las fiestas taurinas, ya que eso no se propuso ni analizó en el juicio de amparo.

#ComunicadoSCJNEl Gobierno de Nayarit carece de facultades para declarar a la “fiesta taurina” y a las “peleas de gallos” como patrimonio cultural inmaterial: #SegundaSala 🔗 https://t.co/6YCvv35Leypic.twitter.com/Nn8G5I0vSK — Suprema Corte (@SCJN) June 16, 2022

La decisión es trascendental, ya que si estos espectáculos fueran considerados como patrimonio cultural, quedarían protegidos y podrían realizarse sin limitaciones, como ha ocurrido hasta ahora en todo el país.

Sin embargo, las décadas de campañas en contra del maltrato a los animales ya está surtiendo efecto. Apenas la semana pasada, un juez suspendió las corridas de toros en la Plaza México, uno de los lugares más emblemáticos y de mayor tradición a nivel nacional e internacional para este tipo de eventos.

"La empresa diferirá la celebración de las corridas y novilladas programadas y continuará con la defensa legal de las costumbres y tradiciones mexicanas, agotando todas las instancias legales en favor de la tauromaquia", respondieron los directivos de la plaza de toros más grande del mundo.

"La [Plaza] México confía en que la tauromaquia seguirá adelante proveyendo empleo y forjando nuestra identidad, siempre apegada y respetando los derechos y preferencias de cada persona, y alejada de visiones individualistas que afectan nuestras tradiciones y valores culturales", añadieron.

La polémica sobre las corridas de toros es permanente en los medios de comunicación, ya que es una práctica muy arraigada. En el caso de la capital, mientras en el Congreso está paralizada una ley que establece su prohibición, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya abrió la puerta a la realización de una consulta popular para que la ciudadanía sea la que decida.

"No estoy ni en contra, ni a favor", aseguró luego de que Consejería Jurídica, que es un órgano del Gobierno que ella encabeza, impugnara la suspensión de la tauromaquia en la Plaza México.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno: A mi me parece importante el que se haga una consulta para prohibir o no las corridas de toros en la #CDMX. pic.twitter.com/hUP0rNscmQ — Ana Luisa (@HNoticiasMX) June 13, 2022

Sheinbaum consideró que el juez se adelantó al prohibir las corridas, aunque aclaró que las autoridades no avanzarán con el proceso legal, puesto que ello le corresponderá a los dueños de la plaza de toros.