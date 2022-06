¿Quién es Leonidas Iza, el líder del movimiento indígena que sacude (otra vez) Ecuador?

Desde el pasado lunes 13 de junio, Ecuador vive un paro nacional que fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al cual se han sumado organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, entre otras.

La Conaie es liderada por Leonidas Iza, quien fue elegido para presidir la organización en junio de 2021, por un período que se extiende hasta 2024.

En la votación que se llevó a cabo en el VII Congreso de la Conaie, Iza fue el candidato más votado, alcanzando 821 votos; frente a los 287 obtenidos por María Andrade, del pueblo Saraguro, y los 153 de Marco Guatemal, de las comunidades indígenas de la Sierra Norte.

Líder en el estallido social

Iza ganó notoriedad a nivel nacional e internacional en octubre de 2019, cuando fue uno de los líderes, junto al entonces presidente de la Conaie Jaime Vargas, del estallido social que se vivió entonces en contra de algunas políticas del Gobierno de Lenín Moreno, como el alza de los combustibles.

Aunque las protestas de ese año fueron iniciadas por transportistas, la Conaie tomó la posta y declaró la "movilización indefinida", extendiendo las manifestaciones por 11 días, con concentración en Quito, la capital del país. Ese estallido, en el que hubo una fuerte represión, dejó 11 muertos, 1.340 heridos —entre ellos 11 personas que perdieron un ojo— y 1.192 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Para esa época, Iza presidía el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y como uno de los líderes de la protesta participó en el diálogo que se generó con el Gobierno ecuatoriano que logró el fin del estallido.

En las negociaciones presentó varias propuestas, como un impuesto a los que más tienen (puntualmente por el combustible), incautación de bienes y dinero a corruptos y la eliminación de sueldos vitalicios en la administración pública.

Tras su participación en ese estallido social, Iza, así como Vargas, fue denunciado por una supuesta instigación al sabotaje y al terrorismo; pero ambos fueron beneficiados con una amnistía que aprobó la Asamblea Nacional de Ecuador en marzo pasado.

En enero de 2020, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entregó a Iza un reconocimiento por "su trayectoria en temas de participación ciudadana, derechos humanos y organización social" en la provincia de Cotopaxi.

Ese mismo año, Iza fue considerado como un posible precandidato a la Presidencia del país dentro del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, el brazo político de la Conaie; no obstante, la organización se decantó por Yaku Pérez, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta de los comicios presidenciales, celebrados el 7 de febrero de 2021, por lo que no avanzó al balotaje.

Los encontronazos con Lasso

En junio de 2021, poco antes de que Iza comenzara a presidir la Conaie, el MICC, a la cabeza de este líder indígena, organizó una de las primeras protestas contra la administración de Guillermo Lasso, quien había tomado posesión como mandatario del país el 24 de mayo.

Entonces, el MICC entregó un pliego de peticiones al Ejecutivo, que incluyó la derogación de los decretos que producen el alza de los combustibles, que se declare una moratoria de un año en los créditos que han adquirido agricultores y pequeños productores con las entidades bancarias, que se fijen precios justos a los productos de los campesinos, asegurar el acceso educación en los sectores rurales del país en todos sus niveles, cese inmediato de la explotación minera y petrolera en territorios de pueblos y nacionalidades, entre otros.

En agosto de 2021, ya estando Iza al frente de la Conaie, la organización entregó formalmente a la Presidencia de la República un pliego de demandas y propuestas para mitigar la crisis económica y fiscal que enfrenta el país.

El 4 de octubre se llevó a cabo un primer diálogo en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, en el que los indígenas ratificaron sus demandas, pero salieron sin acuerdos. "De los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna apertura del presidente de la República", dijo Iza entonces.

El 10 de noviembre se desarrollo un segundo encuentro. Desde el Ejecutivo, la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que tuvieron "tres coincidencias" entre seis puntos planteados; mientras que Iza, por su parte, comentó que "hay mucho avance, pero no hay acuerdos".

A finales de noviembre, la Conaie resolvió no volver a las mesas de diálogo con el Ejecutivo, debido a la falta de respuesta del mandatario a los encuentros sostenidos previamente. "No retornaremos a ningún proceso de diálogo que no tenga resultados", señaló Iza entonces.

Luego, vinieron acusaciones de cada lado. En diciembre, Lasso le dedicó a Iza unas palabras. Tras tildar de "anarquista" al titular de la Conaie, el presidente ecuatoriano advirtió con enfrentarlo "con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública"; y añadió que "quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica, ya de por sí afectada por la pandemia", deben terminar "con sus huesos en la cárcel".

La respuesta de Iza no tardó en llegar: "Presidente de la República no tenga esa actitud fascista; esto simplemente demuestra la incapacidad de resolver los problemas de los ecuatorianos".

En enero de este año, Lasso acusó a Iza de "violento" y de querer "tumbar" al Gobierno; también aseguró que este "no cree en el Estado" y lo tildó de ser "un enemigo de la democracia".

"Enfrentaremos a los violentos que quieren tumbar el Gobierno y tumbar a la democracia, como el señor Leonidas Iza", reiteró el mandatario.

En la contestación, el titular de la Conaie dijo que "violentos son los evasores de impuestos" y que "ser enemigo de la democracia es no dar la cara por los Pandora Papers", en relación a la filtración que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que señala al mandatario ecuatoriano de haber tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos 'offshore' en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU.

Detención en el paro

Así, tras esos enfrentamientos verbales, se llegó al paro nacional que inició el pasado lunes, en el que la Conaie ratificó sus demandas al Ejecutivo, en un pliego de 10 peticiones.

Iniciando el segundo día del paro, Iza fue detenido mientras estaba en el sector Lasso, cerca de Pastocalle, en Cotopaxi, en el centro del país.

Eso caldeó los ánimos y desde la Conaie, que calificó de "ilegal y arbitraria" la detención, llamaron a "radicalizar" la protesta.

Tras 24 horas del arresto, Iza fue dejado en libertad condicional. Una jueza le impuso medidas cautelares, consistentes en la prohibición de abandonar el país y en la obligación de presentarse ante la Fiscalía los miércoles y viernes en horario laborable.

"He recuperado mi libertad bajo el debido proceso. No me he escapado", dijo Iza tras ser liberado; y, envió un mensaje directo al presidente Lasso: "Está absolutamente claro que hay una presión política dirigida por usted".

Luego de esa audiencia en la que le otorgaron la libertad, hubo otra el mismo miércoles, sobre un 'habeas corpus' que solicitó la defensa de Iza, pero el recurso fue negado.

En una alocución, Iza ratificó el carácter indefinido del paro nacional. "Mientras no sean resueltos los problemas, nosotros vamos a seguir sosteniendo esta lucha", manifestó.

