El jefe de Gazprom afirma que el Nord Stream 2 está listo para funcionar en cualquier momento

El gasoducto Nord Stream 2 está listo para funcionar en cualquier momento, declaró este jueves el director general de Gazprom, Alexéi Miller, durante un discurso en el XXV Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se celebra entre 15 y 18 de junio.

"El Nord Stream 2 tiene presión y a día de hoy todavía se puede suministrar gas a Alemania a través de él, pero no está operativo porque no está certificado", afirmó, citado por RIA Novosti. "El Nord Stream 2 está paralizado, pero nuestra economía no", añadió, señalando que uno de los tramos del gasoducto será utilizado para suministrar el gas al Distrito Noroeste de Rusia. "Todos los gobernadores nos aplaudieron y dijeron que construirán plantas de producción", destacó.

Al mismo tiempo, Miller responsabilizó a los reguladores europeos por los altos precios del gas. "Somos testigos de los choques de precios. Hemos asistido a una altísima volatilidad en los mercados de materias primas y a una inflación muy elevada. Pero todo esto no empezó ayer, ni hoy, y aquí tenemos que dar las gracias a los reguladores extranjeros, en particular a los europeos", manifestó.

Las declaraciones de Miller se producen luego de que Gazprom anunciara este miércoles que se ha visto obligada a apagar otro motor de turbina de gas de la empresa alemana Siemens, por lo que a partir de este jueves el flujo de gas de Rusia a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 se reducirá en un tercio más. Según indicó la energética rusa, el motivo es que Siemens aún no le ha devuelto el equipo técnico utilizado para bombear el gas, que estaba siendo reparado en Canadá y no puede ser entregado a causa de las sanciones canadienses.