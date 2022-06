Florentino Pérez señala que el traspaso de Mbappé al Real Madrid se cayó por las "presiones económicas y políticas" que recibió el jugador

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, comentó este miércoles durante una entrevista en el programa deportivo 'El Chiringuito' que Kylian Mbappé recibió "presiones económicas y políticas" para quedarse en el París Saint-Germain en lugar de formar parte del Real Madrid.

"Su sueño era venir al Madrid. Lo quisimos hacer en agosto, pero no fue posible. No le dejaron […], él siempre manifestó lo mismo, que su sueño era el Madrid […], [pero] cambió la situación, ¿por qué? Yo creo que es por una presión, por un lado política, y por otro lado también me imagino que económica", comentó Pérez.

Del mismo modo, el directivo 'merengue' reconoció el esfuerzo hecho por el jugador para salir del cuadro galo. Sin embargo, hizo hincapié en que la presión que recibió el futbolista cambió las circunstancias de su posible traspaso. "[Cuando] una persona decide tomar otra decisión, lo tienes que respetar. Si no ha venido es porque no ha querido […], lo han condicionado los políticos. Que si Catar, que si dos Estados. Si te presionan todos, con 23 años, igual te bloqueas, ¿no?".

"Hay dos Estados implicados, uno es Catar y el otro es Francia. Llevo aquí desde el año 2000 y nunca había visto eso, que el presidente de un Estado llame a un jugador", señaló Pérez, en referencia a la llamada que el mandatario francés, Emmanuel Macron, sostuvo con el jugador.

Otro de los factores señalados por el presidente madridista para que el ariete francés "cambiara su sueño" y así convertirse en otro Mbappé, uno "víctima de la presión", fue una astronómica suma de dinero y el ofrecimiento de ser "el líder no solo de un equipo de futbol, sino de toda la gestión del club".

A su corta edad, el astro del cuadro parisino renovó un contrato con el PSG que le garantiza una prima superior a los 100 millones de euros (104 millones de dólares) y un salario anual que ronda entre los 40 y 60 millones de euros (41,5 y 62 millones de dólares), con lo que se embolsará cerca de 300 millones hasta 2025, año en que termina el acuerdo.

