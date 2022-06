"A mi 'los ojos de Occidente' no me interesan, me interesa el derecho internacional": Lavrov da una entrevista a BBC sobre Ucrania, Rusia y la OTAN

"Rusia no es ni buena ni adorable. Ella es tal y como es. No nos avergonzamos de mostrarnos tal como somos", aseguró el canciller ruso.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha concedido una entrevista este jueves al diario británico BBC para abordar la situación en Ucrania. El canciller precisó que el objetivo de la operación militar de Moscú consiste en "la protección de los rusos en Donbass, que fueron traicionados tanto por los franceses como por los alemanes".

"Los británicos también estaban en primera fila. Todos sus colegas occidentales decían que no podían obligar a Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk", denunció, precisando que Rusia, por su parte, lleva desde el 2014 intentando hacer que Donetsk y Lugansk firmaran tales acuerdos que "garantizaban la integridad territorial y soberanía de Ucrania".

Lavrov aseguró que Moscú inició su operativo cuando "no le quedó otra manera para explicarle a Occidente que se estaba dedicando a actividades criminales, arrastrando a Ucrania a la OTAN, mimando, patrocinando y alimentando de todas las formas posibles al régimen neonazi, cuyo presidente, Vladímir Zelenski, anunció en septiembre de 2021 [...] que si alguien se sentía ruso en Ucrania, que se fuera a Rusia". "Lo dijo públicamente", aseveró.

"Cuando un corresponsal de CNN le dijo que el regimiento Azov estaba incluido en algunos países occidentales, como en EE.UU. y en Japón, en la lista de organizaciones terroristas extremistas, Zelenski se encogió de hombros y dijo que tenían muchos batallones y regimientos, ellos son como son", recordó Lavrov en sus declaraciones al medio.

El diplomático denunció los ataques perpetrados por el régimen de Kiev con las armas proporcionadas por Occidente, "igual que lo hicieron en 2014, cuando los golpistas llegaron al poder, cuando bombardearon el centro de Lugansk desde aviones, cuando 50 personas fueron quemadas en Odesa". Lavrov hizo hincapié en que las autoridades ucranianas "bombardean a su propia población", mientras Occidente "le vende el armamento para que lo continúe haciendo".

De igual forma, Lavrov cuestionó a su interlocutor sobre el papel que han tenido los medios occidentales, particularmente la BBC con respecto a la tragedia de Bucha:

"A lo mejor dijeron que lo había hecho Rusia. ¿Cierto? El periódico The Guardian, que se publica en Londres, obtuvo resultados de un análisis forense preliminar que demostró que la mayoría de los cadáveres, que mostraron en todos los canales de televisión del mundo, habían recibido heridas de metralla".

No obstante, el entrevistador esquivó la pregunta, "no he estado en Bucha, Estoy en Rusia, por eso le pregunto sobre la postura de Rusia", comentó.

"La OTAN es una amenaza"

El ministro ruso señaló que, en su opinión, la OTAN es "una amenaza", debido a que países como Serbia o Afganistán explicaron las consecuencias que sufrieron a causa de las acciones de la Alianza. En Afganistán, por ejemplo, el grupo militar incluso llegó a bombardear ceremonias de boda. "Solo porque pensaron: ¿por qué esas personas se juntan? Tenemos que bombardearlas por si acaso", especificó.

"Hablen con los ciudadanos de Irak, Libia, cuyos países fueron destruidos hasta la base. Después de eso, la OTAN aún se declara como una alianza defensiva", insistió Lavrov, agregando que la Alianza también le prometió a Moscú que la adhesión de Ucrania a sus filas no crearía amenazas. "Con todo mi respeto hacia nuestros colegas de la Alianza del Atlántico Norte, Rusia tiene derecho a decidir por sí misma qué es una amenaza para su seguridad y qué no lo es", subrayó.

"A mi los 'ojos de Occidente' no me interesan en absoluto"

Durante la entrevista, el ministro ruso también fue consultado acerca de los mercenarios británicos, Aiden Aslin y Shaun Pinner, que recientemente fueron condenados a muerte por las autoridades de Donetsk por participar en los combates en Donbass del lado ucraniano. El periodista señaló a Lavrov que Rusia, "ante los 'ojos de Occidente' es responsable sobre el destino de estas personas". En respuesta, el ministro dijo:

"A mi los 'ojos de Occidente' no me interesan en absoluto. Solo me interesa el derecho internacional, según el cual los mercenarios no son combatientes. Así que no me importa lo que pase ante esos ojos".

Lavrov afirmó que el destino de Aslin y Pinner debe decidirlo un tribunal, mientras Moscú busca "proteger los derechos de los rusos, que durante ocho años fueron groseramente ignorados no solo por el régimen de Kiev, sino también por todo Occidente y la comunidad civilizada, que se negó a cumplir los acuerdos de Minsk".

"Si ustedes no querían garantizar los derechos de los rusos en Donbass mediante el cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU por parte de Kiev, nosotros mismos garantizaremos los derechos de los rusos. Nosotros lo hacemos", aseveró. Concluyó: