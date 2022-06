Demandan por 258.000 millones de dólares a Musk y sus compañías Tesla y SpaceX por una supuesta estafa piramidal con el dogecóin

El magnate Elon Musk y sus compañías Tesla y SpaceX fueron demandados este jueves por 258.000 millones de dólares, por parte de un inversor que los acusa de ejecutar una estafa piramidal para respaldar la criptomoneda dogecóin.

En una demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan, y citada por Reuters, Keith Johnson responsabilizó al empresario y a sus compañías de fraude por supuestamente promocionar la criptodivisa meme y aumentar artificialmente su valor, solo para luego dejar que el precio cayera.

"Los acusados ​​sabían desde 2019 que el dogecóin no tenía ningún valor, y aun así lo promovieron para obtener ganancias de su comercio", sostiene el alegato judicial. "Musk utilizó su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal dogecóin con el fin de obtener ganancias, exposición y diversión", se afirma allí.

"El dogecóin no es una moneda, acción o valor. No está respaldado por oro, otros metales preciosos ni nada en absoluto. No puedes comerlo, cultivarlo o usarlo. No está protegido por un Gobierno o una entidad privada", continúa la demanda. "Es simplemente un fraude mediante el cual se engaña a los 'grandes tontos' para que compren la moneda a un precio más alto", concluye.

El inversor reclama 86.000 millones de dólares por daños, lo que equivale a la disminución del valor de mercado de la criptodivisa desde mayo de 2021, y en adición pide 172.000 millones de dólares por las pérdidas sufridas en el comercio con dogecoines desde 2019.

Además, busca impedir que Musk y sus empresas promuevan la criptomoneda y que un juez determine que su comercio sea considerado una apuesta, según la ley federal estadounidense y del estado de Nueva York.

La moneda digital se cotiza actualmente en 0,056 dólares. Su mayor valor, de 0,74 dólares, fue alcanzado el 7 de mayo de 2021.