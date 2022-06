"¿Cómo podemos decir que no hay un detonante?": La respuesta del movimiento indígena de Ecuador al mensaje de Lasso sobre el paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) respondió al mensaje que la noche del jueves ofreció el presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, sobre el paro que lleva adelante la organización desde el pasado lunes 13 de junio.

En su alocución, Lasso señaló que, a diferencia de octubre de 2019, cuando la eliminación del subsidio a los combustibles provocó un estallido social, actualmente "no hay detonante" que justifique el paro nacional.

"¿Cómo podemos decir que no hay un detonante?", se preguntó el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en otro mensaje.

Y enseguida respondió: "Seguramente, señor presidente, porque usted no compra en la tienda de la esquina, porque seguramente usted no compra en el mercado aquí en el Ecuador, no se da cuenta cómo han incrementado los precios de los productos de primera necesidad, eso es un problema serio, es un detonante".

Además, Iza le enumeró al mandatario otros factores que considera detonantes y por los cuales "el pueblo ecuatoriano ha salido a las calles a reclamar de pie".

Entre ellos, nombró la inseguridad, que se ha incrementado en el país en los últimos meses; la falta de medicinas e insumos médicos en los centros de salud; la imposibilidad, tras la pandemia, de los pequeños productores y agricultores de pagar los créditos adquiridos en el sistema financiero, lo que estaría provocando la pérdida de sus propiedades. También citó la emisión de los decretos 151 y 95, relacionados con los sectores hidrocarburífero y minero, que habilitarían los canales institucionales para expandir el extractivismo en el país.

Esos factores coinciden con el pliego de 10 demandas que la Conaie entregó al Ejecutivo, que son las razones de la paralización y sobre las cuales esperan respuesta.

"Uso progresivo de la fuerza"

En su mensaje al país, Lasso señaló que han insistido en la disposición del Gobierno al diálogo. "Tenemos que sentarnos en una mesa, juntos buscar soluciones, el diálogo es la mejor salida", manifestó.

Detalló que para ese diálogo se han ofrecido, como mediadores, la Iglesia, Naciones Unidas y representantes de universidades del país.

Sin embargo, en el mismo discurso afirmó que están listos para "utilizar, dentro del marco de la ley, el uso progresivo de la fuerza" para "defender" a todos los que quieren "trabajar y prosperar en paz". Asimismo, insistió en que las movilizaciones han estado cargadas de "vandalismo".

"Estamos trabajando para construir un Estado fuerte que atienda a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Estamos preparando mecanismos para compensar las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Estamos buscando mecanismos de alivio a las deudas de los más pobres", dijo Lasso en su mensaje.

Añadió que en su Gobierno "nadie ha pensado en privatizar ningún sector estratégico, tampoco ningún servicio público".

"El diálogo tiene que tener resultados"

Por su parte, Iza sostuvo que están de acuerdo con las conversaciones, pero dijo que "el diálogo tiene que tener resultados".

Con ello reiteró la posición que la Conaie asumió en noviembre del año pasado, cuando resolvió no volver a las mesas de diálogo con el Ejecutivo, debido a la falta de respuesta del mandatario a dos encuentros sostenidos previamente.

El titular de la Conaie también criticó al mandatario por ofrecer el diálogo pero, a la vez, amenazar "con aplicar, en este caso, el uso progresivo de la fuerza". Para Iza, "no tiene coherencia".

"No se puede utilizar un instrumento sagrado de los pueblos, el tema del diálogo, y mancillar, por otro lado, con amenazas", enfatizó.

De los territorios a Quito

Iza reiteró que se mantiene la lucha a nivel nacional, de manera indefinida y desde cada territorio de las comunidades, "hasta que el Gobierno nacional extienda las respuestas, en este caso, a las demandas del movimiento indígena".

Sin embargo, anunció que se movilizarán hasta Quito. Para ello, en un plazo de 48 horas coordinarán todas las condiciones logísticas para ese traslado.

Durante esta semana, el paro nacional ha consistido, principalmente, en el cierre de vías a nivel nacional. Los descontentos han bloqueado carreteras en más de una docena de provincias.

De acuerdo con el servicio ECU911, hasta las 10:30 (hora local) de este viernes, hay bloqueos en vías de 18 de las 24 provincias del país, concretamente en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Tungurahua.

En Quito, además de los cierres de vías, se han realizado marchas en el centro de la ciudad, principalmente por estudiantes, sindicatos y otros colectivos sociales, en las que se han presentado disturbios, represión policial y enfrentamientos entre los agentes de seguridad y los marchantes.

El jueves también hubo una movilización en la ciudad de Cuenca, al sur del país, que estuvo encabezada por estudiantes y autoridades de la Universidad de Cuenca, acompañados de sindicalistas agrupados en el denominado Frente Popular, que integra a trabajadores de la salud, maestros, entre otros.