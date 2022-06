Explosión en un templo sij en Kabul con al menos 30 personas en su interior

Durante la mañana de este sábado se registró una explosión en un templo sij –religión monoteísta procedente del norte del subcontinente indio– en la capital de Afganistán, Kabul, informó Gornam Singh, funcionario del recinto, a Reuters.

"Había unas 30 personas dentro del templo. No sabemos cuántos de ellos están vivos o cuántos han muerto. Los talibanes* no nos permiten entrar, no sabemos qué hacer", comentó Singh a la agencia británica, acerca de la explosión.

Hasta el momento se desconoce quién o qué grupo está detrás del atentado, que aún no ha sido confirmado por las autoridades del país, los talibanes.

* El movimiento talibán, designado como "organización terrorista" por el Consejo de Seguridad de la ONU, está declarado como grupo terrorista y prohibido en Rusia.