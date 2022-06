Disparan al vehículo que trasladaba al líder indígena Leonidas Iza, en medio del estado de excepción en Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó este sábado que el vehículo que trasladaba al líder indígena Leonidas Iza recibió lo que parece ser un impacto de bala.

En redes sociales Conaie confirmó que Iza no resultó herido. "Alertamos esto en el marco del estado de excepción y la actitud beligerante del Gobierno".

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este viernes el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. La medida, que entró en vigor a partir de la medianoche de este 17 de junio, se toma luego de que la Confederación convocara a un paro nacional.

🚨Disparan al vehículo de nuestra organización en el que se desplaza nuestro Pdte. @LeonidasIzaSal1, impactando en la ventana delantera mientras estaba estacionado, él se encuentra bien. Alertamos esto en el marco del de estado de excepción y la actitud beligerante del Gobierno. pic.twitter.com/RDMEjEqNRK — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 18, 2022

Durante los cinco días que lleva el paro nacional, la principal actividad de los manifestantes ha sido el bloqueo de vías en cerca de una veintena de provincias del país.

En Quito, aunque también en otras ciudades, además de los cierres viales, se han realizado marchas y concentraciones, principalmente en el centro de la urbe, donde están las sedes de la alcaldía y del Ejecutivo nacional.

Durante esas protestas, que han protagonizado estudiantes, sindicalistas y otros colectivos sociales, se han registrado disturbios y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Detención en el paro

Iniciando el segundo día del paro, Iza fue detenido mientras estaba en el sector Lasso, cerca de Pastocalle, en Cotopaxi, en el centro del país. El líder indígena fue acusado de paralización de un servicio público, delito que el Código Penal de Ecuador castiga con penas de prisión de 1 a 3 años. Eso caldeó los ánimos y desde la Conaie, que calificó de "ilegal y arbitraria" la detención, llamaron a "radicalizar" la protesta.

Tras 24 horas del arresto, Iza fue dejado en libertad condicional. Una jueza le impuso medidas cautelares, consistentes en la prohibición de abandonar el país y en la obligación de presentarse ante la Fiscalía los miércoles y viernes en horario laborable.

"He recuperado mi libertad bajo el debido proceso. No me he escapado", dijo Iza tras ser liberado; y, envió un mensaje directo al presidente Lasso: "Está absolutamente claro que hay una presión política dirigida por usted".

Luego de esa audiencia en la que le otorgaron la libertad, hubo otra el mismo miércoles, sobre un 'habeas corpus' que solicitó la defensa de Iza, pero el recurso fue negado.

En una alocución, Iza ratificó el carácter indefinido del paro nacional. "Mientras no sean resueltos los problemas, nosotros vamos a seguir sosteniendo esta lucha", manifestó.