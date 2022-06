Un tercio de la capitalización de criptodivisas está en manos de inversionistas de EE.UU.: ¿podría impactar la caída del criptomercado en su economía?

En medio de la caída del criptomercado, que borró 2 billones de dólares de su valor en cuestión de meses, inversores se mostraron preocupados de que ese panorama pueda desencadenar en una recesión más amplia en la economía de EE.UU.

La capitalización del mercado de las criptodivisas no llega al billón de dólares, siendo menos de la mitad que el de Apple. A pesar de lo anterior, hay un dato que preocupa: un tercio del mismo está en manos de inversionistas estadounidenses y un 16% de los adultos del país afirmaron haber intercambiado, usado o invertido en un activo digital.

Sin embargo, expertos, citados por el canal CNBC, aseguraron no estar preocupados por un efecto dominó en la economía porque las criptomonedas no se encuentran vinculadas a la deuda. "La gente realmente no usa las criptodivisas como garantía para las deudas del mundo real", aseveró el economista Joshua Gans y calificó al criptomercado como un "espectáculo secundario" para la economía.

Por su parte, el inversionista Kevin O’Leary señaló que las participaciones en ese mercado se encuentran descentralizadas. "Si el bitcóin cayera otro 20%, realmente no importaría porque está repartido por todas partes", remarcó.

Incluso, expertos de Wall Street creen que el fracaso de algunos proyectos de criptomonedas serán beneficiosos para el sector. "El colapso de modelos comerciales más débiles como TerraUSD y Luna probablemente sea saludable a largo plazo de este sector", manifestó el analista Alkesh Shah.

Sin embargo, a las empresas les preocupa que los inversores reduzcan su actividad comercial, debido a que significaría menos ingreso de dinero. Por lo tanto, tendrían que buscar formas de bajar sus costos, como una reducción en su fuerza laboral, tal como ocurrió en la plataforma estadounidense de intercambio de criptomonedas Coinbase.