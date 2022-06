La leyenda del boxeo ucraniano Alexánder Úsik dará la revancha al británico Anthony Joshua el próximo 20 de agosto en Arabia Saudita

El ucraniano Alexánder Úsik, campeón mundial absoluto de los pesos pesados, se enfrentará el 20 de agosto en la revancha contra el británico Anthony Joshua, a quien el 25 de septiembre de 2021 despojó de los títulos de la AMB, la OMB y la FIB.

La información ha sido confirmada este domingo por la promotora Matchroom Boxing, que concretó que la pelea, llamada 'The Rage on the Red Sea' ('La furia en el mar Rojo'), se llevará a cabo en el marco del Campeonato Mundial de peso pesado unificado y se celebrará en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudita.