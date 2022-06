Portavoz del Kremlin afirma que los dos mercenarios estadounidenses capturados durante el operativo en Ucrania deben ser juzgados por sus crímenes

Andy Huynh y Alexander Drueke, dos mercenarios estadounidenses capturados durante los combates en Ucrania, deben ser responsabilizados por los crímenes que cometieron, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante una entrevista para la cadena de televisión MSNBC.

"Son 'soldados de la fortuna', han participado en actividades ilegales en territorio ucraniano, han disparado contra nuestros soldados, han amenazado sus vidas. Deben ser responsabilizados por sus crímenes. Estos delitos deben ser investigados", sostuvo.

En este sentido, Peskov recalcó que los capturados no forman parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por lo que los Convenios de Ginebra no se aplica a ellos. "No entraría a explicar el aspecto legal del cautiverio. Una cosa está clara: han cometido delitos", reiteró, agregando que actualmente los dos estadounidenses retenidos permanecen "en un lugar adecuado".