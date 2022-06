Kellogg Company se divide en tres empresas independientes

Kellogg Company, multinacional estadounidense de fabricación de alimentos, aprobó un plan para escindir sus negocios a través de un spin-off que dará lugar a tres compañías públicas independientes, así lo anunció este martes el director ejecutivo de la empresa, Steven Cahillane.

La primera empresa, Global Snacking Co., será una compañía líder de 'snaks', cereales, fideos y desayunos congelados norteamericanos, e incluirá a Pringles, Zucaritas y Coco Pops, entre otras marcas. La segunda, North America Cereal Co., será una empresa de cereales en EE.UU., Canadá y el Caribe, con las marcas como Corn Flakes o Froot Loops. Por último, se creará una empresa de alimentos a base de plantas con negocios principalmente en Norteamérica, con una perspectiva de expansión internacional, llamada Plant Co.

"Los tres negocios tienen un importante potencial independiente, y un mayor enfoque les permitirá dirigir mejor sus recursos hacia sus distintas prioridades estratégicas", indicó Cahillane, agregando que la escisión de las compañías se espera que se complete a finales del próximo año.