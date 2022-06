"Serbia está en el mejor lado de la historia, del que la mayoría de pueblos de la UE no pueden presumir": Belgrado responde a Von der Leyen

Serbia rechaza los intentos de "chantaje" por parte de la Unión Europea y está decidida a elegir su propio destino, recalcó este martes el ministro del Interior del país, Aleksandar Vulin, en respuesta a unas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que este lunes instó al país balcánico a "decidir de qué lado quiere estar".

"La queremos en casa, pero para eso necesitamos pruebas claras de que el país comparte nuestros valores, como el Estado de derecho y la democracia", dijo Von der Leyen en una entrevista con Wiener Zeitung.

"Chantajes y ultimátums"

En un comunicado, Vulin recordó que, "a lo largo de su historia, Serbia ha sido objeto de numerosos chantajes y ultimátums". "Cada ultimátum empieza con una condición y continúa con otra, luego otra. Impongamos sanciones a Rusia, reconozcamos al llamado Kosovo, dejemos la República Srpska", agregó.

Asimismo, destacó que no hay garantías de que las exigencias eventualmente se limiten a las ya expresadas por la comunidad internacional. "¿Quién nos garantizará que no se nos exija simplemente armar a Ucrania y que seamos parte de un conflicto que lamentamos profundamente y del que no somos ni queremos ser parte?", se preguntó Vulin.

"Y cuando cumplamos con todo eso, y en 2033, tal vez estemos más cerca de ser miembros de la UE", dijo.

"Antes del inicio del conflicto en Ucrania, la UE hablaba de Kiev como de uno de los países más corruptos en Europa y ahora lo declaran un país candidato", recordó Vulin.

"Serbia siempre respeta el derecho internacional, y por eso no nos queda claro por qué la integridad territorial de Ucrania es sagrada y la integridad de Serbia no", enfatizó.

El ministro serbio opinó que la diferencia en el trato puede deberse a la política exterior independiente de Serbia. Según él, si el presidente del país, Aleksandar Vucic, al que Vulin se refirió como "el último estadista libre de Europa", hubiera impuesto sanciones contra Rusia y hubiera reconocido a Kosovo, la UE "se habría olvidado de las tonterías que repiten en los medios sobre la dictadura, la ausencia del Estado de derecho y otras mentiras similares".

"Deje que los serbios decidan por sí mismos"

El alto cargo subrayó que al país siempre se le pregunta de qué lado está. "Serbia está de su lado, Serbia está en el mejor lado de la historia, del que el pueblo de la señora Von der Leyen y la mayoría de los pueblos que componen la UE no pueden presumir", destacó.

"Deje que los serbios decidan por sí mismos y no los amenace con la fuerza, puede recibir una respuesta que no le gustará", concluyó.