Elon Musk afirma que una recesión en EE.UU. es "inevitable en algún momento"

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, afirmó este martes durante una entrevista a Bloomberg en el Foro Económico de Doha (Catar) que la economía estadounidense puede entrar en un período de recesión.

"Una recesión es inevitable en algún momento. En cuanto a si hay una recesión a corto plazo, es más probable que no. No es una certeza, pero parece más probable que no", sostuvo el magnate por videoconferencia.

Este lunes, el presidente de EE.UU., Joe Biden, estimó que una recesión en el país no es algo inevitable. Mientras, la nación norteamericana se enfrenta al aumento de los precios de la gasolina, que baten récords históricos, y a la tasa de inflación más alta en 40 años.