Victoria se convierte en el primer estado australiano que prohibió oficialmente la imagen de la esvástica nazi

Victoria se convirtió este martes en el primer estado de Australia que prohibió oficialmente la imagen de la esvástica nazi, según se desprende del comunicado publicado en el sitio web del primer ministro local, Daniel Andrews.

La ley, que entrará en vigor en seis meses, tipifica como delito la exhibición intencionada en público del símbolo nazi. Cualquier persona que viole la legislación se enfrentará a penas de hasta 15.000 dólares, 12 meses de prisión, o ambas cosas.

"Esta histórica aprobación envía un claro mensaje de que la difusión de la ideología nazi y neonazi mediante la exhibición pública del símbolo nazi no tiene cabida en Victoria", señala el texto.

En este contexto, la fiscal general de Victoria, Jaclyn Symes, indicó que el símbolo nacionalsocialista "glorifica una de las ideologías más odiosas de la historia, su exhibición pública no hace más que causar más dolor y división". "Es un momento de orgullo ver que estas importantes leyes se aprueban con apoyo bipartidista […] me alegra ver que, independientemente del lado de la política, podemos estar de acuerdo con que este vil comportamiento no se tolerará en Victoria", concluyó.

"Estas leyes forman parte de nuestro compromiso inquebrantable de desafiar el antisemitismo, el odio y el racismo donde y cuando se produzcan", afirmó a su vez la ministra de Asuntos Multiculturales de Australia, Ros Spence.