La Justicia de EE.UU. rechaza la apelación de Bayer de una sentencia relacionada con un herbicida que podría ser cancerígeno

La Corte Suprema de EE.UU. este martes rechazó la apelación de Bayer de una sentencia que determinaba que la empresa químico-farmacéutica alemana debía pagar 25 millones de dólares a Edwin Hardeman, un hombre que asegura que contrajo cáncer tras usar uno de sus herbicidas durante 26 años, informa AP.



En mayo de 2021, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. falló a favor del hombre, que afirmaba haber utilizado el herbicida Roundup durante años en su casa de California antes de que le diagnosticaran una forma de linfoma no Hodgkin (LNH), un cáncer que afecta al sistema inmunológico. Según Hardeman, su enfermedad se generó debido a que ese producto está compuesto a base de glifosato.

La decisión del alto tribunal del país norteamericano supone que la multinacional, con sede en Leverkusen, podría tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias en miles de casos similares relacionados con ese mismo herbicida.

Tras conocerse la noticia, Bayer publicó un comunicado para expresar su desacuerdo con el veredicto. "La compañía cree que la decisión socava la capacidad de las empresas de confiar en las acciones oficiales tomadas por agencias reguladoras expertas, ya que permite que cada estado de EE.UU. requiera una etiqueta de producto diferente" en conflicto con las leyes federales, reza el texto.

Otros casos

Cabe señalar que el pasado viernes un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito desestimó un hallazgo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) estadounidense de 2020 que indicaba que el glifosato no representa un riesgo grave para la salud, y que "no es probable" que cause cáncer en humanos.

Al mismo tiempo, la compañía químico-farmacéutica alemana ha ganado cuatro juicios consecutivos en un tribunal estatal contra personas que afirmaban haber contraído cáncer por el uso de Roundup, teniendo lugar el último veredicto la semana pasada en Oregón.

Si bien Bayer asegura que su producto es seguro, tiene planes de reemplazar, a partir de 2023, el glifosato en el Roundup con fines domésticos. No obstante, seguirá utilizando dicha sustancia en sus productos para uso profesional y agrícola.

