"Los políticos piden que nos asesinen": Una campeona transgénero carga contra la FINA por prohibir la competición de atletas trans con mujeres

La canadiense Veronica Ivy, quien en el 2018 se convirtió en la primera ciclista transgénero campeona del mundo en pista en la categoría femenina, criticó duramente a la Federación Internacional de Natación (FINA) por su nueva normativa que restringe la participación de atletas trans en competiciones de élite para mujeres, informa Reuters.

Según la nueva "política de inclusión de género" de la FINA, en los eventos femeninos solo podrán participar las nadadoras trans que hayan hecho la transición antes de los 12 años de edad. Citando datos científicos, la entidad alegó que si un varón hace la transición después del comienzo de la pubertad, tendrá ventaja sobre sus competidoras, "lo cual es injusto".

"No ha habido un solo estudio revisado por pares sobre nadadoras trans que demuestre que existe alguna ventaja competitiva para la transición posterior a la pubertad", dijo Ivy, quien biológicamente nació como hombre y se cambió de sexo a los 29 años. "Señalar la pubertad como el punto de ruptura no se basa en ninguna evidencia, no se basa en que vean una ventaja para las mujeres trans, sólo han observado a los atletas masculinos cisgénero en comparación con las atletas femeninas cisgénero", agregó.

"Las personas transgénero están bajo ataque"

"Así no es como funciona esto. Cuando estás tratando de destacar a las mujeres trans, necesitas estudiar a las atletas trans... la FINA no ha hecho eso", comentó la ciclista. El año pasado, Veronica Ivy calificó de "mediocres" a las mujeres que se quejan por perder competiciones contra hombres biológicos que se cambiaron de sexo.

El debate en torno a las atletas transgénero se ha intensificado después que la nadadora Lia Thomas se convirtiera en la primera campeona trans de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EE.UU. y su victoria provocara malestar entre distintos sectores que se oponen a su participación en competiciones femeninas.

Según Ivy, en EE.UU. "las personas transgénero están bajo ataque", pues se está "intentando prohibir los tratamientos, el acceso a la atención médica y el deporte". Además, considera que los políticos están pidiendo que las personas como ella sean "asesinadas".