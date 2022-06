El jefe de la OTAN "no puede garantizar" la entrada rápida de Suecia y Finlandia a la alianza

Jens Stoltenberg expresó su optimismo de que la oposición de Ankara no impedirá que Helsinki y Estocolmo formen parte del organismo.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, "aspira" que Finlandia y Suecia se adhieran "pronto" a la Alianza Atlántica, a pesar de las objeciones de Turquía, pero advierte que no puede asegurar la entrada rápida.

"No puedo garantizarlo, pero digo que sigue siendo mi objetivo", afirmó este miércoles Stoltenberg en un evento organizado por Politico.

Asimismo, el jefe de la Alianza Atlántica señaló que "no es la primera vez que se puede ver que uno o unos pocos aliados no están de acuerdo con el resto", al tiempo que expresó su optimismo de que la oposición de Ankara no impedirá que Helsinki y Estocolmo formen parte del organismo.

El pasado mes de mayo, Finlandia y Suecia solicitaron formalmente unirse a la OTAN, impulsados por el desarrollo del conflicto en Ucrania, que empezó el pasado 24 de febrero.

El anuncio los dos países nórdicos fue respaldado por casi todos los miembros de la Alianza. Sin embargo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, manifestó que su Gobierno no apoyará la adhesión, ya que ambas naciones apoyan a las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular y del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, organizaciones que Ankara considera terroristas.