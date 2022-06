"Somos como uno solo": soldado ucraniano rendido relata cómo le tratan en la República Popular de Donetsk (VIDEO)

Un soldado de la defensa territorial de Ucrania, que se rindió a las fuerzas de la República Popular de Donetsk (RPD), contó cómo le tratan en la república.

El militar reveló que uno de los sargentos de las Fuerzas de Defensa Territoriales de Ucrania no dejaba a los soldados rendirse a las fuerzas de la RPD y amenazó con disparar contra aquellos que querían deponer las armas.

Asimismo, subrayó que, en cambio, los soldados de la república le tratan "como a los suyos". "Encontré almas gemelas en estos chicos. Nos tratamos de tú. No me han dejado solo, me daban agua", explicó el soldado al precisar que allí nadie le ha tratado mal ni golpeado.

"Me preguntaban cómo estoy. Me contaban chistes. Charlábamos", explicó el militar rendido. "Somos como uno solo", concluyó.