Plantean subir los impuestos a las eléctricas en España y el presidente de los empresarios se compara con las víctimas del holocausto judío

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha desatado una oleada de críticas, que abarcan desde expresiones de indignación hasta de estupefacción, por sus últimas declaraciones de este miércoles.

Garamendi no ha dudado en comparar a los empresarios con las víctimas del holocausto judío, uno de los mayores genocidios de la historia que acabó con la vida de al menos seis millones de personas a manos de los nazis. Todo ello debido a la propuesta de que les suban los impuestos a los empresarios.

"Se está hablando de subidas de hasta un 10 % del impuesto de sociedades", relataba el presidente de la CEOE, para, a continuación, hacer una referencia "a una persona a la que todos conocemos", según sus palabras, el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht.

Para oponerse a la subida de impuestos a las eléctricas, Garamendi recurre a un poema contra la indiferencia ante los nazis: "Recordad lo que se dijo en su día, 'primero fueron a por los judíos, luego a por los comunistas y luego me tocó a mí” https://t.co/Bw7rHkFxLqpic.twitter.com/c7IdYGlEt0 — elDiario.es (@eldiarioes) June 22, 2022

"Cuidado, que no os parezca que un sector pague y que el otro no pague", decía en la introducción del poema, que citaba de esta manera: "Primero los judíos, luego fueron los comunistas y luego me tocó a mí". La conocida obra no es, sin embargo, de Brecht, sino del sacerdote, también alemán, Martin Niemöller.

Las sorprendentes palabras de Garamendi venían a replicar la noticia de que el Gobierno de España se encuentra estudiando aumentar la presión fiscal a las compañías eléctricas por la vía de un incremento del impuesto de sociedades, en un momento en que el precio de la electricidad ha experimentado subidas históricas, mientras que también se han incrementado sustancialmente los beneficios de estas compañías.

Así, al representante de los empresarios le ha parecido lo más adecuado, para instar a la unión de los diferentes sectores, recitar un poema contra la indiferencia ante los atropellos de los nazis alemanes.

Si, es el jefe de la patronal comparándose con quienes sufrieron el holocausto porque se les pide a quienes ganan millones que paguen impuestos justos. https://t.co/LmquBoz9FB — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 22, 2022

“El rico con el pijama de rayas”. https://t.co/8XcHEViTBL — Javier Durán (@tortondo) June 22, 2022

Las declaraciones de Garamendi no ha pasado inadvertidas en las redes sociales, donde la mayoría de los usuarios ha recriminado lo desafortunado de la comparación.

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha difundido el video con las palabras: "Sí, es el jefe de la patronal comparándose con quienes sufrieron el holocausto porque se les pide a quienes ganan millones que paguen impuestos justos".

"El rico con el pijama de rayas", era el comentario del tuitero Javier Durán sobre el mismo video.

Garamendi se pone cultureta y le llueven chuzos. Adornarse con una frase bonita hace que el necio se transforme en idiota. El presidente de la CEOE compara los impuestos a las eléctricas con el exterminio nazi pic.twitter.com/AuCHSFgSKg — Lucio Martínez Pereda (@anluma99) June 23, 2022

Garamendi emplea la misma táctica miserable que Rouco Varela cuando le dijeron que pagara IBI: al final van a sufrir los más necesitados, porque no llegará dinero a Caritas.La CEOE lo mismo: al final pagarán las pequeñas pymes.Que se vayan a meter miedo al tren de la bruja. https://t.co/yfR4FIz7J6 — Max Pradera (@maxpradera) June 22, 2022

"Adornarse con una bonita frase hace que el necio se transforme en idiota", ha tuiteado el historiador Lucio Martínez Pereda.

Por su parte, el periodista y escritor Max Pradera ha comparado la táctica "miserable" con la del cardenal Rouco Varela cuando se propuso que la Iglesia católica pagara el Impuesto de Bienes Inmuebles, sosteniendo que iban a pagar los más necesitados.