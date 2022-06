Aparece una cámara funeraria de la época de los incas en una casa en Perú

Un grupo de arqueólogos ha hallado una cámara funeraria de los tiempos de los incas dentro de una vivienda en reformas situada en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima, Perú), informaron este martes medios locales.



Los trabajos arqueológicos se prolongaron por espacio de cinco días y contaron con la participación de diferentes especialistas del Ministerio de Cultura del país andino.

"Hemos encontrado una cámara funeraria de más de cuatro metros de profundidad”, explicó el arqueólogo Julio Abanto". "En su interior había tres fardos funerarios, dos de ellos múltiples, es decir, que había más de un individuo", añadió.

Asimismo, indicó que dentro de los mismos descubrieron los restos de seres humanos y un rico ajuar funerario, incluidos discos y pulseras de plata y cobre, lo que les lleva a pensar que podría tratarse de una familia pudiente de la época.

"Es algo asombroso"

"Lo que queremos es poder estudiar estos cuerpos, hacer la necropsia y estudios de ADN para determinar su procedencia e importancia dentro de la cultura Ichma", continuó. "Tenemos la intención de solicitar la custodia para hacer una investigación más avanzada y un acto de preservación", agregó.

Abanto asegura que la zona donde se ha llevado a cabo el descubrimiento fue parte de un curacazgo local llamado Lurigancho, con capital en Mangomarca, que con la llegada de los incas pasó a utilizarse para administrar la población que vivía en el territorio.

"Ha sido algo que no me esperaba, yo no sabía exactamente lo que había. Por lo que me cuenta el señor Julio de todas esas cosas, es algo asombroso, ¿no? De verdad, no tengo palabras para describirlo", dijo, por su parte, Hipólito Tica, propietario de la casa. "Debajo de esta tierra hay un montón de historia", concluyó.

