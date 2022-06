Canadá registra en mayo la inflación interanual más alta en casi 40 años

La inflación interanual de mayo en Canadá dio un nuevo salto hasta llegar al 7,7 %, la cifra más alta registrada desde enero de 1983, cuando alcanzó los 8,2 puntos. Esta incremento fue impulsado por el alza del valor del combustible, de la energía y de algunos alimentos.

De acuerdo con la medición del organismo Estadísticas Canadá, la cifra del mes pasado es aún mayor a la de abril, cuando el índice de precios al consumidor aumentó 6,8 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado.

Este proceso inflacionario se explica en el incremento del 34,8 % interanual del valor de la energía, mientras que la gasolina subió 48 % en el mismo período. Además, el precio de los alimentos también tuvieron influencia, ya que algunos productos aumentaron 9,7 % en un año.

Si solamente se tiene en cuenta lo sucedido en mayo, el índice de precios subió 1,4 puntos, lo que representa el mayor salto en 30 años.

Frente a esta situación, el Banco de Canadá tomó medidas, por lo que este año ha aumentado tres veces la tasa de interés hasta llevarla al 1,5 %. Además, anunció que podría "actuar más fuertemente" si fuese necesario.

No obstante, especialistas advirtieron que el panorama para el futuro cercano no es alentador. "Si no tienes más de 40 años, nunca has vivido una inflación como esta, y desafortunadamente, no esperamos mucho alivio en el futuro", expresó la economista del TD Bank Leslie Preston. "Se espera que la inflación se mantenga elevada en todo 2022", agregó.