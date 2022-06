Petro pide al Gobierno de Colombia suspender la adquisición de aviones y Duque niega que haya "compras de último momento"

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, le pidió al mandatario saliente, Iván Duque, que deje sin efecto la adquisición de aviones para las instituciones públicas, a lo que este respondió que su Gobierno no estaba haciendo "compras suntuarias" de aeronaves.

En un trino, el líder del Pacto Histórico afirmó que todos los aviones que se adquieran estas semanas, antes del 7 agosto, día en que corresponde la toma de posesión de su Gobierno, se volverán a vender.

En declaraciones a Noticias Caracol, Duque negó que se estuvieran realizando "compras suntuarias de aviones" ni de "equipamiento militar que corresponda a decisiones de último momento o de ventoleras".

El mandatario, que fue el primero en reconocer el triunfo de su adversario político y sucesor, dijo que su país "ha tenido un plan de adquisiciones porque hay muchos equipos que están en obsolescencia y que se han ido reemplazando", por lo que negó que solo fuera una política de su Gobierno. "Es un proceso regular que ha tenido Colombia", aseveró.

El presidente saliente dijo que los procesos de compras están presupuestados y que "no hay gastos que se eroguen y que no tengan una sustentación presupuestal". Del mismo modo, manifestó que esto podrá someterse a revisión cuando empiece el proceso de transición entre gobiernos.

La primera reunión entre Petro y Duque se llevará a cabo este jueves, a las 5:30 de la tarde (hora local). El mandatario saliente ha dicho que espera que sea "un proceso institucional, transparente, armónico y pacífico y que permita compartir toda la información" para que el "próximo gobierno pueda empezar con total claridad la gestión en favor del pueblo colombiano".

En mayo pasado, el avión presidencial Legacy EMB-135 BJ de Ecuador habría sido vendido a la Fuerza Aérea Colombiana, según confirmó el Ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano, Simón Cueva, cuyo costó sería de unos ocho millones de dólares. Sin embargo, Duque desmintió la transacción y aseguró que "no se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión".