España encarga 20 cazas Eurofighter para modernizar su flota de aviones de combate

España ha encargado 20 cazas Eurofighter de última generación para modernizar su flota de aviones de combate, según un comunicado publicado este jueves en la página web del fabricante de aeronaves europeo Airbus, que califica el contrato de "histórico".



Conocido como programa Halcón, el pedido contempla la compra de una flota de aviones de combate equipados con radar E-Scan (escaneo electrónico) y compuesta por 16 monoplazas y 4 biplazas, que reemplazarán a los F-18 estadounidenses operados por el Ejército del Aire español en las islas Canarias.

De este modo, la flota de Eurofighters del país ibérico se verá aumentada a 90 aviones. La primera entrega está prevista para el 2026, y se espera que ya entonces mejore y posicione en alto la flotilla de cazas españoles entre sus aliados de la OTAN con el avión de combate más moderno desarrollado en Europa hasta la fecha, así como que asegure la actividad industrial de la empresa productora hasta el 2030.

La adquisición, que está valorada en unos 2.151 millones de dólares, fue aprobada por el Consejo de Ministros de España el pasado 14 de diciembre e incluye el lote de aviones, los motores, un simulador y los servicios de apoyo necesarios.

"Refuerza el compromiso de España"

"Este pedido adicional refuerza el compromiso de España, no solo con el Eurofighter, sino también con su desarrollo y entorno industrial", aseveró Mike Schoellhorn, director ejecutivo de Airbus Defence and Space. "Me gustaría agradecer al cliente su firme posición con respecto a la defensa europea en un momento en el que más se necesita", añadió.

Desde 2003, la Fuerza Aérea de España opera el Eurofighter en las bases aéreas de Morón y Albacete, asegurando así su territorio y jugando un papel clave en el corazón de la OTAN en diferentes misiones. Con la llegada de los nuevos cazas, España equipará una tercera base con esas aeronaves, la de Gando, situada en las islas Canarias.

Eurofighter es el mayor programa de defensa de Europa, y en él participan Reino Unido, España, Alemania e Italia. Además de sus capacidades tecnológicas, su producción asegura más de 100.000 puestos de trabajo en el Viejo Continente. Hasta la fecha, el programa ha registrado 681 pedidos de aviones por parte de nueve países de todo el mundo.

