Paramount no censurará las obras clásicas con "sensibilidades diferentes"

El director general de Paramount, Bob Bakish, se pronunció en contra de eliminar del nuevo servicio de 'streaming' de la compañía las producciones históricas que puedan no coincidir con los comportamientos y valores aceptados en la sociedad moderna.

"Por definición, tienes algunas cosas que se hicieron en una época diferente y reflejan sensibilidades diferentes", indicó Bakish, entrevistado por The Guardian. "No creo en la censura del arte que se hizo históricamente, eso es probablemente un error. Todo está a la carta: no tienes que ver nada que no quieras", argumentó.

Con el aumento de la popularidad de las plataformas de 'streaming' en los últimos años, algunas películas clásicas se convirtieron en objeto de críticas por no cumplir con las expectativas culturales de la actualidad.

En 2020, HBO Max retiró de sus plataformas el filme 'Lo que el viento se llevó' por acusaciones de racismo en un momento en el que en EE.UU. se multiplicaban las protestas contra la discriminación racial y la violencia policial tras la muerte de George Floyd.

El clásico de 1939, ambientado en el sur de EE.UU. durante la época de la Guerra de Secesión, fue una de las primeras películas a color y se convirtió en un gran éxito, ganando ocho premios Óscar. Sin embargo, la obra fue criticada durante mucho tiempo por romantizar la esclavitud y representar falsamente a los afroamericanos.

La película volvió posteriormente a la plataforma, pero acompañada de un prólogo que denuncia el contenido racista y ofrece un análisis del contexto histórico.