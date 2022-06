Lavrov: Hitler unió a su causa gran parte de países europeos contra la URSS, ahora la UE y la OTAN reúnen una coalición сontra Rusia

El rumbo de las políticas modernas de la Unión Europea, que obliga incluso a los países candidatos a miembros a adherirse a una política externa rusófoba, ha demostrado que el bloque en realidad "no quiere tendencias unificadoras en Europa", expresó este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

"Si quieres ser nuestro candidato a miembro [de la UE], ya debes mostrar una postura rusófoba", comentó Lavrov en rueda de prensa conjunta con su homólogo de Azerbaiyán, Djeyhun Bayramov, en Bakú. Según el canciller ruso, uno de los ejemplos es el caso de Serbia a la que el bloque presiona para unirse a las sanciones contra Rusia.

"En otras palabras, la UE muestra que no quiere tendencias unificadoras en Europa, que no cumple y no tiene la intención de cumplir los acuerdos existentes entre Rusia y los países de la UE en cuanto al desarrollo de espacios comunes, la economía, en el sector humanitario, en el sector de la seguridad interna [...]", dijo.

Según Lavrov, aunque la UE no es un bloque militar, en los últimos años, evolucionó muy drásticamente o incluso "se mimicró" hacia un "trasfondo ideológico agresivo" y "rusófobo". El diplomático señaló al respecto que la magnitud de las tendencias antirrusas puede llegar a compararse con el inicio de la Segunda Guerra Mundial

"Cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, Hitler unió a su causa una gran parte, si no la mayor parte de países europeos para luchar contra la URSS. Ahora, de manera similar, entre otros, la UE y la OTAN reúnen una coalición similar moderna para luchar o, en gran medida, librar una guerra сontra la Federación de Rusia", lamentó.

Al mismo tiempo, señaló que Moscú "tiene pocas ilusiones" de que la actual tendencia rusófoba de la UE pueda "disolverse" o cambiar de rumbo incluso a largo plazo. En este contexto, recordó que Rusia va a seguir de cerca los "pasos reales" del bloque y las respuestas a sus exigencias por parte de los países candidatos a miembros que pueden "obedecerlas" o "intentar expresar su autonomía".