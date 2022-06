"Sería catastrófico": el ministro de Economía de Alemania advierte que la escasez de gas podría paralizar sectores industriales enteros

El vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, advirtió que la escasez de gas podría paralizar sectores industriales enteros en el país.



"Estamos donde Alemania nunca ha estado. Si los suministros de gas rusos siguen siendo tan bajos como ahora, nos dirigimos a una escasez de gas", declaró durante una entrevista publicada este viernes por Der Spiegel. "Definitivamente, será escaso en invierno. Por eso hemos declarado el nivel de alerta. Estamos en una crisis de gas", añadió.

Asimismo, afirmó que desde el Gobierno Federal están haciendo todo lo posible para estabilizar el suministro de energía, así como para buscar sustitutos al gas, pues el país necesita reducir el consumo de este hidrocarburo.

"Si no hay suficiente gas, ciertos sectores industriales que requieren gas tendrían que cerrar […] Entonces se suspenderían todos los procesos de mercado. Eso sería catastrófico para algunas industrias", continuó, señalando que esta coyuntura duraría mucho tiempo y supondría que habría gente que se quedaría sin empleo y regiones que perderían complejos industriales enteros.

"Momento difícil"

"Conozco a muchos ciudadanos cuyo dinero no les alcanza hasta final de mes. Hay gente que no calentó todas las habitaciones de su piso el pasado invierno", aseveró Habeck. "Para ser honesto, todavía no es el final. Más gente se verá afectada. Los altos precios de la energía solo se están trasladando gradualmente a los consumidores", agregó.

Es este sentido, destacó el "significativo" esfuerzo de la ciudadanía y aseguró que la mayoría del pueblo alemán es consciente de que, como sociedad, tienen que "sobrevivir a esta situación histórica", en referencia a la crisis en Ucrania.

Por último, el ministro alemán admitió estar preocupado por la posibilidad de las empresas tengan que cerrar su producción, las cadenas de suministro colapsen y la gente pierda su trabajo, se empobrezca y tenga que endeudarse para pagar las facturas de la calefacción. "Estamos entrando en un momento difícil", concluyó.