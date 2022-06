López Obrador critica a la UE por su actuación en Ucrania y el caso Julian Assange: "Actúan como subordinados del poder económico"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este viernes la actuación de la Unión Europea (UE) en el conflicto en Ucrania y la posible extradición de Julian Assange a EE.UU.

"Miren lo que ocasionaron con la estrategia aplicada en la confrontación de Rusia con Ucrania, el daño que causaron, que están causando. Hasta sus mismos pueblos, con razón, se les están volteando porque es el pueblo el que sufre, por la inflación, por la escasez de alimentos, por un mal manejo político, por la carga ideológica", dijo López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el presidente mexicano acusó que la UE emite posicionamientos por la situación de los periodistas mexicanos de un modo que no han hecho con el encarcelamiento del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"Ahí está la Unión Europea acusándonos a nosotros que no respetamos la libertad de expresión, que se persigue a los periodistas, que hay asesinatos de periodistas. Y ahora con lo de Julian Assange, ni un pronunciamiento, nada, silencio. Actúan como subordinados a los grupos de poder económico y poder político en el mundo", dijo.

López Obrador también criticó la labor de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a la hora de luchar contra la desigualdad y por no garantizar el acceso de vacunas contra el covid-19 en países pobres, por lo que hizo un llamado a revisar el funcionamiento de los organismos internacionales.

"Fui a plantear a la ONU que había que atender el problema de fondo. Hay 800 millones de seres humanos que sobreviven con un dólar diario mientras unos cuantos han visto crecer sus riquezas como nunca. Y no pasó nada. No se hace nada", dijo el mandatario.

"Cuando la pandemia fue el colmo. Propusimos la creación de un mecanismo para que la ONU pudiera garantizar vacunas a países con población marginada, pobre. No funcionó. Las vacunas fueron para los países con más ingresos. No para los países pobres. Esos se quedaron hasta el final. Entonces lo de los organismos internacionales hay que revisarlos, su funcionamiento", señaló.

El presidente mexicano también criticó la manera en que operan los grandes medios de comunicación a nivel internacional, al considerar que muchos de ellos defienden intereses políticos.

"Muchos de esos medios defienden intereses corporativos. Ahora lo estamos viendo con lo de Julian Assange. Calladitos todos, alineados, la gran prensa. No dicen nada. No dejarnos apantallar, porque por lo general siempre están los intereses de grupos, empresariales, financieros", dijo en alusión a medios como los periódicos The New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal o el Financial Times.

Los comentarios de López Obrador surgieron luego de que se le cuestionó la manera en que organismos internacionales, como la Administración Federal de Aviación Civil (FAA) de EE.UU., no han otorgado a México la categoría 1 en seguridad aérea. Según el presidente mexicano, esto se debe a una represalia por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que generó gran polémica en México.

En este contexto, señaló que muchos organismos internacionales han actuado "de manera facciosa" para defender intereses económicos de grupos afectados por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.