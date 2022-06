"La fuerte subida de la inflación no ocurrió ayer, es resultado de varios años": Putin culpa al G7 de la "política macroeconómica irresponsable"

El desequilibrio en las relaciones internacionales ha puesto de relieve la necesidad de cooperación entre los países del grupo BRICS y otras naciones que comparten sus valores, ha declarado este viernes Vladímir Putin, en su mensaje de saludo por videoconferencia a los participantes de la cumbre BRICS y sus aliados.

En su reiterado llamamiento al desarrollo de un mundo multipolar "basado en los principios de igualdad, justicia y respeto mutuo", el presidente de Rusia destacó la apuesta de los países congregados por el comercio mundial y las finanzas "libres de barreras y restricciones por motivos políticos".

"El comercio global se atascó en las disputas, en la resolución de las cuales se tienen cada vez menos en cuenta las normas y los principios de la Organización Mundial del Comercio", afirmó Putin. En este sentido, el jefe de Estado denunció que se esté socavando "todo el sistema financiero y monetario" y que se rompan las cadenas logísticas y de producción, al tiempo que se observa un auge de los precios de alimentos, recursos energéticos y otros bienes.

"No es el resultado de los últimos meses y, desde luego, que no es consecuencia de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo para defender el Donbass. Quiero subrayar, una vez más, que la brusca intensificación de la inflación no sucedió ayer, es resultado de varios años, resultado de muchos años de la política macroeconómica irresponsable de los países del G7, de la emisión descontrolada y de la acumulación de las deudas no respaldadas", declaró Putin.

Con la pandemia del covid-19, estos procesos se aceleraron ante la drástica disminución de la demanda y la oferta de bienes y servicios, añadió. Según recalcó el mandatario, el mercado que acabó revelándose como uno de los más desequilibrados resultó ser el alimentario.

"Imprimieron dinero, lo repartieron en sus países —en los países ricos— y se pusieron a arrasar con todos los víveres en el mercado global, como si estuvieran pasando una aspiradora", explicó Putin, que puso como ejemplo a Estados Unidos, porque "era un exportador de alimentos" y ahora "compra más que vende". "De ahí, el triste resultado para los mercados alimentarios globales", resumió.