El vicecanciller alemán afirma que ahora tarda menos tiempo en bañarse en aras del ahorro de la energía

El vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, afirmó este viernes en una entrevista para la revista Der Spiegel que ahora pasa menos tiempo en la ducha para ahorrar la energía en vista de la reducción de los suministros gasísticos rusos.

"Sigo lo que recomienda mi ministerio. He vuelto a acortar considerablemente el tiempo de la ducha. Pero, soy un mal ejemplo. Como ministro, tengo un sueldo con el que otros solo pueden soñar. Además, llego tarde a casa, me levanto a las seis y me voy a las siete. Así, no tienes que calentar tu casa en invierno. Eso es muy diferente para las personas que trabajan en casa, los jubilados con pensiones pequeñas, las familias", sostuvo el alto funcionario.

En esta misma línea, habló de una conversación con uno de sus colegas holandeses que relató "con orgullo" que planean reducir el tiempo en la ducha de 10 a 5 minutos. "Tuve que reírme. Nunca he tomado una ducha de cinco minutos en mi vida. Me ducho muy rápido", dijo.

Por otra parte, Habeck advirtió que "si el suministro del gas ruso sigue siendo tan bajo como ahora", el país se enfrentará a "una escasez de gas". "Definitivamente, será apretado en invierno. […] Si no hay suficiente gas, habría que cerrar ciertos sectores industriales que lo necesitan. […] Entonces, se suspenderían todos los procesos de mercado. Eso sería catastrófico para algunas industrias", alertó, señalando que esta coyuntura duraría mucho tiempo, y supondría que habría gente que se quedaría sin empleo, y regiones que perderían complejos industriales enteros.

El pasado 10 de junio, el Ministerio de Economía publicó una serie de consejos para los ciudadanos de a pie, ilustrando cómo pueden contribuir al ahorro de la energía. En el documento se anota que los 41 millones de hogares que necesitan el gas para calentar, cocinar y otros quehaceres domésticos, consumen un tercio de todos los suministros. Las pistas elaboradas por el Ejecutivo alemán son las siguientes: