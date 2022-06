Encarcelan a un policía de Singapur tras acosar a una joven que investigaba por intento de suicidio para probar su "valor con las mujeres"

Un miembro de la Policía de Singapur fue encarcelado el viernes por acosar con mensajes de texto a una joven de 19 años que había investigado en 2017 por intento de suicidio, informa la prensa local.

Tras ser asignado al caso de la víctima, Leow Jin Jie, de 33 años, empezó a enviarle mensajes para preguntar si había comido, cuándo se reuniría con amigos, a qué hora se había acostado, alagar su aspecto o pedirle que le informara cuándo llegara a casa. Según los documentos judiciales, el agente justificó su comportamiento argumentando que "había tenido problemas matrimoniales y quería probar si todavía tenía valor con las mujeres".

"Por favor, por favor, no tengas sexo", fue una de las cosas que llegó a pedir el oficial a la joven. Además, insistía que trasladaran su conversación a Snapchat, ya que los mensajes se borrarían automáticamente.

Ante ello, la víctima, que tenía un historial de problemas de salud mental y se le diagnosticó depresión mayor con rasgos de personalidad límite, "se sintió acosada porque él siempre la estaba controlando, intimidada porque decía que se iba a enfadar, y también sintió que intentaba controlarla diciéndole 'buena chica'", indicó la fiscal adjunta, Yvonne Poon.

La funcionaria detalló que la mujer no se atrevía a dejar la conversación, ya que "tenía miedo de las consecuencias que podría enfrentar si se enfadaba con ella".

En octubre de 2017, cuando la joven estaba hospitalizada para una revisión, Leow insistía que le dijera el número de la habitación en la que se encontraba, a lo que la víctima contestó que no quería visitas. No obstante, el acusado siguió insistiendo y una vez que estuvo en el hospital para llevar a cabo una investigación por un asunto distinto, le mando una foto del parqueadero del lugar para volver a preguntarle en qué habitación estaba, pero la chica le dijo que estaba con sus padres. Leow no cedió y cuando vio a la víctima con su madre en el punto de fumadores, les tomó una foto y se la envió, asegurando que "estaba hermosa".

Tras ello, la joven confesó lo ocurrido a su madre, pero decidieron no denunciarlo y el delito no se descubrió hasta unos dos años después, en noviembre de 2019, cuando la chica protagonizó otro intento de suicidio. En ese entonces, la madre solicitó que se asignara el caso a una mujer, ya que el anterior agente había enviado a su hija mensajes inapropiados, tras lo cual, le aconsejaron denunciar a Leow.

El acusado, que fue suspendido del servicio desde noviembre de 2020, permanecerá 20 días en la cárcel, según la sentencia del juez. Tras la condena, la Policía de Singapur ha iniciado una acción interna contra Leow.