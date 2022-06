La República Popular de Lugansk declara que controla junto con Rusia la zona industrial de la planta Azot

La zona industrial de la planta química Azot, situada en la ciudad de Severodonetsk, en la República Popular de Lugansk (RPL), ha pasado a estar completamente bajo control de las fuerzas de la república, apoyadas por Rusia, anunció el oficial de la Milicia Popular de la RPL, Andréi Marochko.

Desde el pasado mes de mayo, un grupo significativo de militares ucranianos que oscilaba entre 300 y 400 se encontraba bloqueado en la planta, según datos preliminares. Según distintas informaciones, en la planta también permanece un número indeterminado de residentes civiles retenidos por los uniformados.

Paralelamente, el representante de la Milicia Popular de RPL, Iván Filiponenko, anunció que las fuerzas de la república, junto con unidades de la república rusa de Chechenia, lograron evacuar a más de 800 residentes civiles de la fábrica, si bien, de momento, las cifras no han sido confirmadas por el Ministerio de Defensa de Rusia.

Mientras, se precisa que prosiguen las labores para evacuar a los residentes locales.

El pasado 11 de junio, los primeros civiles empezaron a salir de la planta a través de un acceso no controlado por militares ucranianos. Cuatro días después, otro intento de evacuación fue saboteado por las fuerzas ucranianas, que abrieron fuego contra el corredor humanitario.

Este miércoles, el embajador de la República Popular de Lugansk (RPL) en Rusia, Rodión Miróshnik, afirmó que, en los últimos días, varias decenas de civiles lograron salir de la planta a medida que las fuerzas de Rusia y de la RPL liberan sus territorios.

Evitar un desastre ecológico

A primeros de junio, el jefe del Centro de Gestión de la Defensa Nacional de Rusia, Mijaíl Mízintsev, informó que los combatientes ucranianos habían minado depósitos en la planta con sustancias químicas peligrosas como, ácido nítrico, amoníaco y nitrato de amonio.

Por su parte, el líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pásechnik, ya ha advertido en ocasiones anteriores de que "no se puede actuar allí con suficiente contundencia, porque se trata de una instalación de la industria química". "Y nuestra principal tarea es limpiar la zona industrial para que no se cause ningún tipo de desastre ecológico", afirmó.