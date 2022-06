Columnista de The Wall Street Journal tacha de "triplemente falsas" las acusaciones de Biden a Putin por el drástico aumento de precios en EE.UU.

Las reiteradas declaraciones del presidente de EE.UU., Joe Biden, en las que culpa al mandatario ruso, Vladímir Putin, por el drástico aumento de los precios en el país norteamericano, son "publicidad falsa por partida triple", aseguró el columnista del diario The Wall Street Journal Holman W. Jenkins Jr. en un artículo publicado este 21 de junio.

El autor señala que el actual incremento de los precios del petróleo no empezó con el inicio del conflicto en Ucrania. "Por mucho que se hable de Ucrania, el 55 % del aumento actual desde el pasado diciembre se produjo antes de la invasión rusa. Y lo que es más importante: la subida de la gasolina al por menor ha sido desproporcionadamente grande en relación con la subida subyacente del precio del petróleo", destacó Jenkins.

"Entonces, algo más está sucediendo y ese algo es un ajuste normal a un evento anormal: una pandemia mundial de dos años que hizo caer la demanda de gasolina", indica el periodista, agregando que el coronavirus conllevó a "la paralización de decenas de refinerías, especialmente en EE.UU.". A estas causas se sumó una inflación acumulativa del 13 % desde el inicio de 2020, según el autor.

Por otra parte, Washington y sus aliados fracasaron "en gran medida" en sus intentos de empujar a Rusia fuera del mercado petrolero. "Esta ha sido la gran negligencia de la alianza", enfatizó Jenkins.

"Esto también significa que las constantes invocaciones de Joe Biden a la subida de precios de Putin es publicidad falsa por partida triple: atribuye en gran medida de forma errónea la causa de los precios más altos de gasolina, exagera la influencia de Putin y exagera la valentía de la respuesta de Occidente", agregó.

Putin señaló en varias ocasiones que el actual auge de los precios de alimentos, recursos energéticos y otros bienes "no sucedió ayer" y no tiene nada que ver con la operación militar de Moscú. "Es resultado de varios años, resultado de muchos años de la política macroeconómica irresponsable de los países del G7, la emisión descontrolada y de la acumulación de las deudas no respaldadas", sostuvo el mandatario, al señalar que estos procesos solo se aceleraron con la pandemia del covid-19.