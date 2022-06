Turquía no se unirá a las sanciones contra Rusia

El portavoz del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, aseguró este domingo en una entrevista para el canal Haberturk que Ankara no se unirá a Occidente en la imposición de sanciones contra Rusia por su operativo militar en Ucrania.

El vocero señaló que su país mantiene buenas relaciones con EE.UU. y los países occidentales en general, pero se aferra a "una política de equilibrio" con Rusia, sobre todo teniendo en cuenta la dependencia de Ankara respecto a los suministros energéticos.

"Si todo el mundo tira puentes, ¿quién acabará hablando con Rusia? Nuestras relaciones económicas son de tal naturaleza que la imposición de sanciones perjudicaría más a la economía de Turquía que a la de Rusia. Hemos adoptado una postura clara, y ahora los occidentales lo han aceptado. No dicen nada sobre la posición [de las sanciones] de Turquía por razones geopolíticas.", enfatizó Kalin.

Por otra parte, el portavoz presidencial confirmó que Ankara sigue adelante con sus esfuerzos para acordar la exportación segura del trigo ucraniano, en particular, desde el puerto de Odesa. En este sentido, indicó que puede organizarse una reunión que incluiría a los representantes de Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU en la ciudad de Estambul. Kalin destacó que Kiev no está dispuesto a proceder con el desminado del puerto, temiendo ataques de Moscú contra la ciudad. "Actualmente estamos negociando con Rusia y Ucrania. Queremos celebrar esta reunión lo antes posible", afirmó.

El vocero también habló sobre los esfuerzos de Turquía de desempeñar el papel de intermediario para garantizar que Rusia y Ucrania se sienten a la mesa de negociaciones y pongan fin al conflicto.

Sin embargo, según Kalin, "ninguna de las partes tiene la claridad mental y la voluntad política" de retomar el diálogo. "Hay varias razones. Ucrania dice: 'No me parece correcto sentarme a la mesa mientras un tercio de mi país está bajo ocupación'. Rusia, por su parte, dice: 'Estoy fortificando mi posición allí, y cuando me siente a la mesa, me sentaré mucho más fuerte'", señaló.

"No sé cuándo empezará [el diálogo], no quiero hacer predicciones. [...] Cuanto más dure la guerra, más aumentará el coste. Entonces el alto al fuego, la paz, los pasos de paz permanentes serán mucho más difíciles", estimó.