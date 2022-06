La jefa de la Comisión Europea se opone a un boicot a la próxima cumbre del G20 en caso de que Putin participe

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado en contra de un posible boicot a la próxima cumbre del G20, programado para el mes de noviembre en Bali, en caso de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decida participar en el evento.

En una entrevista con el canal ZDF, la líder europea reconoció que no habrá "negocios como siempre" en el trato con el presidente ruso, pero propuso "pensar con cuidado en que no paralizar todo el G20", razón por la que no apoya un boicot. "En mi opinión, el G20 es demasiado importante, inclusive para los países en desarrollo, los mercados en desarrollo", explicó von der Leyen mientras participa en la cumbre del G7, en el castillo Elmau, Alemania.