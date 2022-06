El príncipe Carlos recibió 3 millones de euros en efectivo en bolsas de un político catarí

El príncipe Carlos de Gales recibió bolsas con millones de euros en efectivo de un influyente político e inversor catarí durante reuniones personales, según declaraciones de un representante de la residencia oficial del príncipe.

Un total de tres millones de euros (3,17 millones de dólares) fueron entregados en tres tandas a Carlos por el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Catar. En una ocasión el dinero estaba en una maleta, en otra en una bolsa de viaje y la última en bolsas de Fortnum & Mason, la tienda de alta gama que provee de productos alimenticios a la residencia real, informa The Guadian.

Las entregas se realizaron durante reuniones entre el hijo de la reina Isabel II y el jeque, incluido un encuentro en persona en la residencia oficial de Carlos, Clarence House, en 2015.

Un portavoz de Clarence House confirmó que durante aquella reunión, el dinero "fue pasado inmediatamente a una de las organizaciones benéficas del príncipe, que llevó a cabo los pertinentes convenios y aseguró que se siguieron todos los procesos correctos".

La maleta con dinero en efectivo fue entregada a dos asesores de Carlos, quienes contaron el dinero de manera manual. Se precisa que los asistentes del palacio pidieron a Coutts, banco privado que actúa para la familia real, que recogiera el dinero.

The Times reportó el domingo que no hay suposiciones de que los pagos fueran ilegales. Los fideicomisarios de la organización benéfica PWCF confirmaron que la donación fue realizada en 2015 en efectivo por elección del donante y que una auditoría especial fue efectuada que no reveló violaciones.

El jeque es uno de las personas más ricas del mundo: es propietario del club de fútbol París Saint Germain y es conocido por inversiones enormes en Londres, incluidos objetos inmobiliarios como Shard, Harrods e InterContinental London Park Lane.

La Policía Metropolitana de Londres y la Comisión Benéfica de Inglaterra están investigando las prácticas benéficas en el entorno de Carlos por sospecha de la venta de honores por sus ayudantes.