Rusia explica por qué no se puede hablar de un 'default' con su deuda externa

El Ministerio de Finanzas ruso destacó que realizó en mayo los pagos en divisas extranjeras, pero los mediadores no enviaron el dinero a los inversores, aunque jurídica y financieramente tenían posibilidad de hacerlo.

El Ministerio de Finanzas de Rusia comentó los reportes acerca de que el país entró en un presunto 'default' con su deuda soberana en moneda extranjera.

La cartera destacó que el país abonó todos los pagos por cupones de eurobonos en su totalidad. De acuerdo con su comunicado, los pagos por eurobonos con liquidación en 2026 por valor de 71,25 millones de dólares y con liquidación en 2036 por valor de 26,5 millones de euros fueron realizados el 20 de mayo.

El agente de pagos recibió el dinero el mismo día y lo entregó a mediadores de pagos como el sistema Euroclear, que debían enviarlo a los inversores: las operaciones con dólares se llevaron a cabo el 24 de mayo, mientras que las operaciones con euros se realizaron al día siguiente. Sin embargo, los sistemas de compensación no entregaron el dinero a sus destinatarios, aunque jurídica y financieramente tenían posibilidad de hacerlo.

El organismo hizo hincapié en que un evento de 'default' es una falta de pago, pero en este caso el pago fue abonado "con antelación".

"La Federación de Rusia no renuncia al cumplimiento de sus obligaciones de deuda con todas las categorías de inversores. Con este fin, en unas condiciones de falta de posibilidad técnica de realizar pagos en divisas extranjeras, la Federación de Rusia propuso a los inversores un nuevo mecanismo" de pago, destacó.

Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó que los reportes sobre un 'default' son infundados, ya que el pago fue realizado en divisa extranjera en mayo. "El hecho de que Euroclear retuvo este dinero, no lo llevó a los receptores, no es nuestro problema. En este caso no hay ningún motivo para llamar a la situación un 'default'", subrayó.

Reportes del supuesto 'default' ruso

Los reportes sobre el supuesto 'default' ruso aparecieron este lunes en Bloomberg. De acuerdo con el medio, el período de gracia para realizar pagos de intereses por un valor de aproximadamente 100 millones de dólares, correspondientes al 27 de mayo, expiró el pasado domingo, lo que "se considera como un evento de 'default'".

Bloomberg estima que el suceso es "la culminación de las cada vez más duras sanciones occidentales, que cerraron las rutas de pago a los acreedores extranjeros". En ese contexto, destacó que "las reservas extranjeras del Banco Central [de Rusia] permanecen congeladas y los mayores bancos [rusos] están separados del sistema financiero global".

Sin embargo, la agencia indicó que este 'default' "es principalmente simbólico por ahora". "Pero habida cuenta del daño ya hecho a la economía y los mercados, el 'default' es también principalmente simbólico por ahora y les importa poco a los rusos, que hacen frente a una inflación de dos dígitos y la peor contracción económica en años", reza la publicación.

En mayo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que no renovará la exención de sanciones que permitía procesar los pagos de la deuda externa de Rusia y que expiró el 25 de mayo.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas de Rusia empezó en junio a realizar los pagos de eurobonos en rublos.

Al respecto, el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, afirmó la semana pasada que los pagos en rublos no significan un 'default'. "Las contrapartes extranjeras se niegan a realizar pagos en moneda extranjera, lo que es una circunstancia de fuerza mayor para nosotros. Y solo por esta razón pasamos a los pagos en rublos", declaró.