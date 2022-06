Multan con más de 2 millones de dólares al segundo banco más grande de Suiza por no impedir el blanqueo de dinero de una banda de narcotraficantes

Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, fue multado este lunes por no haber detectado un esquema de lavado de dinero que involucraba a una banda búlgara de traficantes de cocaína. El Tribunal Penal Federal suizo también declaró culpable de blanqueo de capitales a una antigua empleada de la entidad financiera, informa Reuters.

Según la ley suiza, una empresa puede ser considerada responsable por una gestión inadecuada o por no tomar todas las medidas razonables para evitar que se produzca un delito. Los fiscales alegaron que la exempleada ayudó a ocultar el origen ilícito del dinero de los clientes a través de más de 146 millones de francos suizos (unos 152,9 millones de dólares) en transacciones, incluidos 43 millones de francos (45 millones de dólares) en efectivo, algunos de ellos metidos en maletas. Por su parte, la mujer indicó durante las audiencias previas que informó a los gerentes sobre los acontecimientos relacionados con los clientes, incluidos dos asesinatos, pero que, no obstante, decidieron seguir ofreciéndoles sus servicios.

Durante el juicio, se examinó si Credit Suisse y su extrabajadora hicieron lo suficiente para impedir que la banda blanqueara sus beneficios a través del banco entre los años 2004 y 2008. El tribunal declaró que había encontrado deficiencias dentro de la entidad tanto en lo que respecta a la gestión de las relaciones con los clientes de la organización criminal como en el control de la aplicación de las normas contra el blanqueo de capitales. "Estas deficiencias permitieron la retirada de los activos de la organización criminal, que fue la base para la condena de la antigua empleada del banco por blanqueo de capitales cualificado", afirmó el presidente del tribunal al dictar la sentencia. "La empresa podría haber evitado la infracción si hubiera cumplido con sus obligaciones organizativas", señaló, añadiendo que los superiores de la exempleada habían sido "pasivos".

Credit Suisse fue multado con 2 millones de francos suizos (2,1 millones de dólares); además, se ordenó la confiscación de activos por valor de más de 12 millones de francos (12,5 millones de dólares) que la banda de narcotraficantes tenía en cuentas del banco, y que la institución renunciara a más de 19 millones de francos (19,9 millones de dólares), la cantidad que no pudo ser confiscada debido a sus deficiencias internas. A su vez, la exempleada, cuyo nombre no puede ser revelado en virtud de las leyes suizas, fue condenada a 20 meses de prisión en suspenso y a una multa por blanqueo de capitales. El presidente del tribunal dijo que ella no había cumplido su papel en la "primera línea de defensa" de la entidad.

El banco declaró en un comunicado que apelará la decisión, señalando que la investigación previa al juicio se remonta a más de 14 años. "Credit Suisse pone a prueba continuamente su marco de lucha contra el blanqueo de capitales y lo ha ido reforzando con el tiempo, de acuerdo con la evolución de las normas reglamentarias", aseguró. Mientras, el abogado de la exempleada dijo que recurriría la "decisión infundada e injusta", señalando que la mujer no había obtenido ningún beneficio económico. "Esta sentencia hace recaer la responsabilidad del blanqueo de capitales en personas sin ninguna formación ni experiencia seria", añadió.