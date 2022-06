Macron le dice a Biden que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos apenas pueden aumentar el volumen de extracción de petróleo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos apenas pueden aumentar el volumen de extracción de petróleo, recoge Reuters. El mandatario galo conversaba sobre el tema con su homólogo estadounidense, Joe Biden, cuando fue grabado por periodistas.

Se oyó cómo Macron afirmó haber hablado por teléfono con "MbZ", en una aparente referencia al presidente de los EAU, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. "Me dijo dos cosas. Estoy al máximo [de capacidad de producción]", señaló. "Dijo que los sauditas pueden incrementar un poco, en 150 [150.000 barriles por día] o un poco más, pero no tienen enormes capacidades. Al menos, no antes de un período de 6 meses", agregó.

Por su parte, el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, declaró este lunes, "a la luz de recientes reportes en medios", que el volumen de producción de petróleo de su país "está cerca del máximo" de la cuota de la OPEP+ de 3,168 millones de barriles por día.

Recientemente, tras el inicio del operativo militar ruso en Ucrania, EE.UU. impuso sanciones a las importaciones de petróleo y gas rusos. En este contexto, Wall Street Journal publicó en abril que Washington pidió a Riad aumentar su producción de crudo para bajar los precios en el mercado mundial y en el país norteamericano, donde el coste de la gasolina batió un récord en mayo. Sin embargo, en aquel momento el reino no respondió a la petición.

A principios de junio se reportó que Biden planea realizar una visita a Arabia Saudita, con la intención de reconstruir las relaciones entre ambos países y al mismo tiempo buscar una solución para rebajar los precios de los combustibles en EE.UU. Según la información difundida, el inquilino de la Casa Blanca se reunirá con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán.

Mientras tanto, Europa quiere reemplazar aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo por día y unos 2 millones de barriles de productos refinados por día que ha estado importando desde Rusia antes del inicio del operativo militar en Ucrania, señala Reuters.