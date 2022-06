"Lamentablemente tuve que trabajar": Un congresista peruano activa por error su cámara y se muestra en la playa durante una sesión del Parlamento

El congresista peruano Hernando Guerra García, del partido fujimorista Fuerza Popular, activó por error su cámara y se mostró en una playa del norte de Perú durante una sesión virtual del Parlamento, realizada este lunes, recogen medios locales.

El hecho ocurrió cuando se pasaba lista para una votación en una reunión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas. En aquel momento, se pudo ver por unos segundos al político con el torso desnudo, con lentes oscuros y un sombrero.

En plan veraniego (sin polo, con lentes de sol y sombrero), el vocero de #FuerzaPopular Hernando Guerra García se olvidó de apagar su cámara en la sesión de la Comisión de Producción. pic.twitter.com/bXZL8Q4uls — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) June 28, 2022

El descuido de Guerra García no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los internautas criticaron su accionar. "Así como lo leen, Hernando Guerra García era el mismo que decía que el Congreso debía trabajar de lunes a domingo sin descanso", observó un usuario de Twitter.

Posteriormente, el parlamentario admitió que se encontraba en una playa en el norte del país junto con su familia y que no había solicitado licencia. "Tenía separado desde hace buen tiempo el viaje, con mi familia, y separado para descansar, como uno lo puede hacer y pidiendo licencia para ello. Lo que ha sucedido es que, según los cálculos que había hecho, ya no iban a haber comisiones ni Pleno. "Lamentablemente, he tenido que trabajar estos días", alegó.