Filtran un mensaje de voz en el que Joe Biden habla de los negocios que su hijo mantuvo en el extranjero con el "jefe del espionaje de China"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, abordó en 2018 con su hijo, Hunter Biden, sus tratos comerciales en el extranjero, hecho negado tanto por el propio mandatario como por otros funcionarios de la Casa Blanca en reiteradas ocasiones.

La evidencia apareció en un mensaje de voz obtenido de una copia de seguridad del iPhone de Hunter, almacenada en su portátil abandonado en una tienda de reparaciones, y publicado este lunes por The Daily Mail.

Según el informe del medio, Biden contactó con su hijo el 12 de diciembre de 2018, fecha en la que aún no era presidente de EE.UU., para hablar acerca de una publicación del New York Times que trataba sobre los acuerdos millonarios de Hunter con una empresa energética china, concretamente con CEFC China Energy.

"Hola, amigo, soy papá. Son las 8:15 de la noche del miércoles. Si tienes oportunidad, solo llámame. Nada urgente. Solo quería hablar contigo", se escucha en la grabación. "Pensé que el artículo publicado en línea, que se publicará mañana en el Times, fue bueno. Creo que lo tienes claro. Y de todos modos, si tienes oportunidad, llámame. Te quiero", dijo Biden en aquel entonces.

El artículo en cuestión mencionaba los vínculos que Hunter mantenía con el presidente de CEFC, Ye Jianming, quien posteriormente fue arrestado en China en medio de acusaciones por delitos económicos. En paralelo, se señalaba que el principal lugarteniente de Ye, Patrick Ho, había sido detenido en EE.UU. por sobornar a funcionarios africanos para ayudar a Irán a evadir las sanciones petroleras, indica el informe.

Además, se reveló que Ye se había reunido con Hunter en un hotel de Miami, en 2017, para discutir "una asociación para invertir en acuerdos de infraestructura y energía estadounidenses".

The New York Times también sacó a la luz el hecho de que Ho, una vez arrestado, llamó al hermano del actual inquilino de la Casa Blanca, Jim Biden, quien le dijo al periódico que creía que la llamada en realidad estaba destinada a Hunter. El hombre no dudó en pasar la información de contacto de su sobrino, según el informe.

El artículo despertó el interés no solo de Joe Biden, sino también de algunos amigos de Hunter, quienes le enviaron un mensaje de texto burlándose del hecho de que su tío haya revelado el vínculo con Patrick Ho. Devon Archer, el mejor amigo y socio comercial de Hunter desde hace mucho tiempo, quien fue sentenciado a prisión por defraudar a una tribu de nativos americanos, le escribió al día siguiente: "Buena cita del tío Jimmy. Espero que le hayas dado las gracias por ello".

Sin embargo, las palabras de James Biden resultaron ser ciertas, ya que tras el arresto, Ho se puso en contacto con Hunter y le pagó un anticipo de un millón de dólares para que lo representara como su abogado.

Mientras tanto, el propio Hunter se refirió a Ho como el "jefe de espionaje de China" cuando se grabó accidentalmente a sí mismo en un hotel. "Tengo otro reportero del New York Times llamando [para saber] sobre mi representación de, literalmente, el doctor Patrick Ho, el maldito jefe de espionaje de China, que comenzó la compañía que fundó mi socio [Ye], que tiene un valor de 323.000 millones de dólares y ahora está desaparecido", le dijo Hunter el 11 de mayo de 2018 a la mujer que lo acompañaba en la grabación.